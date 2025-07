Petro arremete en televisión nacional contra Francia Márquez y revela detalles de su fractura: “Sale en las conversaciones leyvinistas”

La relación entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez no es la misma que cuando comenzó su gobierno. Hoy parece completamente rota, sin embargo, hasta ahora no se habían conocido detalles públicos de esa fractura.

“La señora vicepresidenta, que sale en las conversaciones leyvinistas, entonces me dice que se va y renuncia si yo pongo a Florián y a la señora Amaranta Hank, que además me hizo pasar una penota porque —ni más ni menos— en las elecciones, con Esperanza Gómez, dijeron que se podían quedar conmigo (risas)... Eso no es igualdad, hermano, y los funcionarios de Francia siguen en el Ministerio. Y siguen sin ejecutar y el problema está en el fondo”, afirmó Petro.