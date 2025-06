Francia Márquez responde por plan para sacar a Petro del poder: “No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones”

En los audios difundidos por el medio español se menciona a Francia Márquez, como posible reemplazo de Petro, porque supuestamente Leyva podría demostrar que el mandatario no estaba facultado para continuar en el cargo.

En su respuesta, Márquez es directa con el tema y señala que “ no existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones ”, y aclara que tiene “la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme”.

“Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”, indicó.

“ No me mueve el resentimiento ni la conveniencia , y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados ”, sentenció la vicepresidenta.

La funcionaria, que en la última parte del gobierno no ha tenido la mejor relación con el presidente Petro, aseguró que su “carácter ha sido forjado en la lucha, mi dignidad no se negocia, y mi vocación de servicio no conoce atajos”.