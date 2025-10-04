CONFIDENCIALES

Los números del Pacto Histórico de cara a la consulta del próximo 26 de octubre

Detrás del llamado a una masiva participación, el Pacto Histórico también persigue un beneficio económico que apuntalaría su estrategia para las elecciones de 2026.

4 de octubre de 2025, 6:44 a. m.