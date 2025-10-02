Suscribirse

El Debate

Vaticinan el ganador de la consulta interna del Pacto Histórico y que será el candidato de Petro: “No me seduce ni me gusta”

Hay gran hermetismo por lo que será la consulta del petrismo, en el que se elegirá un solo candidato para las elecciones.

Redacción Debate
2 de octubre de 2025, 5:40 p. m.
Gustavo Petro, Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho.
Gustavo Petro, Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana / Foto 3: API / Foto 4: Semana

Cada vez falta mucho menos para elegir el reemplazo del presidente Gustavo Petro en lo que serán las elecciones de 2026, que marcarán un nuevo rumbo para el país. Por ello, los precandidatos han ido destapando sus cartas y cada vez hay nombres que suenan mucho más fuerte.

Habla el precandidato Carlos Felipe Córdoba: &quot;URGENTE blindar la Fuerza Pública&quot; | El Debate

Uno de ellos es el de Felipe Córdoba, excontralor, y quien incluso fue integrante de las Fuerzas Armadas. El precandidato habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será la carrera por llegar a la Casa de Nariño y se refirió a las opciones que hay en el petrismo.

Tal y como lo han hecho otros sectores, Córdoba habló de la necesidad de que exista una verdadera unión para derrotar a la izquierda y no dejar que el proyecto político de Petro continúe en el poder.

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial
Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial. | Foto: Samantha Chavez

“A mí sí me parece importante que todos podamos unirnos en torno a una gran consulta interpartidista y de ahí sacar al candidato único que enfrente este proyecto del guerrillero presidente que hoy está en el poder”, afirmó.

Contexto: Carlos Felipe Córdoba, el ‘león’ que va por la Presidencia, y su visión del ‘tigre’ Abelardo de la Espriella

A la hora de analizar a los contrincantes, es decir, al Pacto Histórico, el excontralor no tienen ninguna duda sobre quién se va a llevar la victoria: “Va a ganar Daniel Quintero”.

&quot;CADA BANDIDO le cuesta $2.700.000 mensuales a Colombia&quot;: Carlos Felipe Córdoba | El Debata

Desde la visión de Córdoba, el exalcalde de Medellín cuenta con muchos apoyos a nivel regional y, además, ha crecido demasiado en redes sociales. Por ello, considera que el exmandatario se convertirá en el candidato del presidente Petro.

“Veo que va a ser la persona que vamos a tener que enfrentar desde este lado de la cancha y, por eso, es importante que los partido puedan reunirse rápidamente para ver cuáles van a ser esas alianzas que se deben trabajar”, comentó.

Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El precandidato fue claro a la hora de definir a las personas que están con el petrismo y que pueden llegar a la Casa de Nariño, como, por ejemplo, Quintero: “A mí no me seduce ni me gusta ninguna persona que esté al otro lado de la cancha”.

Contexto: “Daniel Quintero es peor que Abelardo de la Espriella”: Mauricio Cárdenas

En ese sentido, aseguró que la “herencia que ha dejado este gobierno es terrible” y, para argumentar su idea, mencionó la forma en la que se ha deteriorado la seguridad, entre otras cosas.

Pese a que Córdoba dio como ganador a Daniel Quintero en la consulta interna, dejó en claro que la consulta del frente amplio será una cuestión totalmente distinta. De hecho, remarcó que el exalcalde tendrá que enfrentarse a otro peso pesado: Roy Barreras.

La estrategia de Gustavo Petro con Daniel Quintero, según Carlos Felipe Córdoba | El Debate

“Él es un hombre muy habilidoso y hay que esperar para ver qué pasa con él, cómo se mueve y qué es lo que hábilmente puede armar. Por lo pronto, creo que el que gana el 26 de octubre es Quintero”, manifestó.

&quot;Gustavo PETRO es especialista en sacar bombas de humo&quot;: Carlos Felipe Córdoba | El Debate

El excontralor aseguró que hoy en día no hay ninguna duda de que el exmandatario de la capital de Antioquia es la ficha que quiere Petro. “Lo tiene más bien dentro de la centroizquierda para ver cómo puede armar más alianzas y ganar la Presidencia”, expresó.

“Ellos saben muy bien que se les complican las cosas con un hombre como Iván Cepeda”, complementó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Régimen de Maduro denuncia “aproximación” de aviones militares de Estados Unidos a Venezuela

2. VIDEO| Beéle tendría como nueva novia a famosa actriz barranquillera; fueron pillados en salida inesperada

3. Revolución fiscal: nueva ley elimina el impuesto federal sobre la renta para ciudadanos estadounidenses

4. Melina Ramírez estuvo en la cárcel El Buen Pastor y reveló el motivo de la visita: “Los errores no nos definen”

5. El NHC advierte: perturbación tropical en el Atlántico podría convertirse en la tormenta Jerry en los próximos días

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto históricoDaniel QuinteroFelipe CórdobaElecciones 2026Gustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.