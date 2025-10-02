Vaticinan el ganador de la consulta interna del Pacto Histórico y que será el candidato de Petro: “No me seduce ni me gusta”

Cada vez falta mucho menos para elegir el reemplazo del presidente Gustavo Petro en lo que serán las elecciones de 2026, que marcarán un nuevo rumbo para el país. Por ello, los precandidatos han ido destapando sus cartas y cada vez hay nombres que suenan mucho más fuerte.

Uno de ellos es el de Felipe Córdoba, excontralor, y quien incluso fue integrante de las Fuerzas Armadas. El precandidato habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será la carrera por llegar a la Casa de Nariño y se refirió a las opciones que hay en el petrismo.

Tal y como lo han hecho otros sectores, Córdoba habló de la necesidad de que exista una verdadera unión para derrotar a la izquierda y no dejar que el proyecto político de Petro continúe en el poder.

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial. | Foto: Samantha Chavez

“A mí sí me parece importante que todos podamos unirnos en torno a una gran consulta interpartidista y de ahí sacar al candidato único que enfrente este proyecto del guerrillero presidente que hoy está en el poder”, afirmó.

A la hora de analizar a los contrincantes, es decir, al Pacto Histórico, el excontralor no tienen ninguna duda sobre quién se va a llevar la victoria: “Va a ganar Daniel Quintero”.

Desde la visión de Córdoba, el exalcalde de Medellín cuenta con muchos apoyos a nivel regional y, además, ha crecido demasiado en redes sociales. Por ello, considera que el exmandatario se convertirá en el candidato del presidente Petro.

“Veo que va a ser la persona que vamos a tener que enfrentar desde este lado de la cancha y, por eso, es importante que los partido puedan reunirse rápidamente para ver cuáles van a ser esas alianzas que se deben trabajar”, comentó.

Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El precandidato fue claro a la hora de definir a las personas que están con el petrismo y que pueden llegar a la Casa de Nariño, como, por ejemplo, Quintero: “A mí no me seduce ni me gusta ninguna persona que esté al otro lado de la cancha”.

En ese sentido, aseguró que la “herencia que ha dejado este gobierno es terrible” y, para argumentar su idea, mencionó la forma en la que se ha deteriorado la seguridad, entre otras cosas.

Pese a que Córdoba dio como ganador a Daniel Quintero en la consulta interna, dejó en claro que la consulta del frente amplio será una cuestión totalmente distinta. De hecho, remarcó que el exalcalde tendrá que enfrentarse a otro peso pesado: Roy Barreras.

“Él es un hombre muy habilidoso y hay que esperar para ver qué pasa con él, cómo se mueve y qué es lo que hábilmente puede armar. Por lo pronto, creo que el que gana el 26 de octubre es Quintero”, manifestó.

El excontralor aseguró que hoy en día no hay ninguna duda de que el exmandatario de la capital de Antioquia es la ficha que quiere Petro. “Lo tiene más bien dentro de la centroizquierda para ver cómo puede armar más alianzas y ganar la Presidencia”, expresó.