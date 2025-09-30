“Daniel Quintero es peor que Abelardo de la Espriella”: Mauricio Cárdenas

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas dio este martes, 30 de septiembre, una extensa entrevista al programa El Debate de SEMANA.

En la conversación, el exministro de Hacienda se refirió a los también precandidatos Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella, y aseguró que el exalcalde de Medellín es “peor” que el abogado penalista.

De acuerdo con Cárdenas, Quintero tiene experiencia en lo público y “lo que generó fue corrupción” como alcalde de la capital de Antioquia.

“Abelardo no tiene experiencia, no ha pasado por lo público. Quintero ya pasó por lo público y lo que generó fue corrupción. Entonces es peor, porque es discurso, es mucha postura, es muy fantoche también, pero con un agravante: su paso por la Alcaldía de Medellín lo tiene ad portas de un juicio, con una imputación de cargos”, afirmó Cárdenas, quien señaló que Quintero tiene grandes posibilidades de ganar la consulta interna del Pacto Histórico que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

“Veo un escenario en el que se va a aliar con [Carolina] Corcho y, por lo tanto, generan una fuerza que permite ganar la consulta, y ya después se verá qué pasa con el Frente Amplio. Esa opción del Pacto Histórico 2.0 es algo que debemos evitar”, sostuvo.

“Es la debacle. El país ha aguantado cuatro años del Pacto Histórico, pero el Pacto Histórico 2.0 viene con un ingrediente adicional: asamblea nacional constituyente”, subrayó el exministro Cárdenas, quien aseguró que debe continuar con la Constitución de 1991.

“Yo quiero mantener la Constitución del 91. Nos ha servido para resolver todos los problemas. La Constitución del 91 ha funcionado en épocas de auge, en épocas de crisis económica, en épocas de paz, en épocas de seguridad democrática. Ha servido para todo”, remarcó.

El Debate, Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Cárdenas aseguró que la idea de impulsar una asamblea constituyente de parte de Quintero tiene como propósito buscar que el Pacto Histórico se quede en el poder.

“La razón por la que quieren cambiar la Constitución es porque quieren cambiar las reglas de juego para quedarse en el poder, para que Petro pueda volver después, para que las mayorías en el Congreso las puedan tener ellos”, señaló.

El exministro, además, cuestionó el modelo económico del Pacto Histórico y aseguró que buscan no pagar la deuda.