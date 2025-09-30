Mauricio Cárdenas se lanza de frente contra Abelardo de la Espriella y lo reta en vivo: “Yo veo a un fantoche”

Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, habló en El Debate de SEMANA y analizó el panorama electoral de cara a lo que serán las elecciones de 2026. El exministro de Hacienda se refirió a las diferentes opciones que tienen los colombianos para escoger.

Uno de los nombres a los que apuntó duramente fue al de Abelardo de la Espriella, precandidato que cada vez gana más relevancia. Cárdenas aseguró que el abogado tiene un discurso muy elaborado y muy producido, pero que no llega a ninguna parte.

“Tiene un mensaje al que no le siento el contenido, no veo las propuestas y cómo va a hacer todo. No veo en él la experiencia que se necesita para gobernar a Colombia”, dijo.

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial.

Por todo ello, sostuvo que lo único que ve en el jurista es a un “fantoche” porque, según él, busca dar una versión distinta a la que en verdad es. “Él pretende ser el hombre duro, el de la seguridad, pero no pasa del discurso al contenido”, apuntó.

“El colombiano quiere ver cuáles son las medidas, que le digan cómo va a recuperar la seguridad y qué va a hacer con la salud, la economía, la corrupción y que veamos las propuestas. Yo veo un discurso muy elaborado para tener una imagen mediática, pero se queda corto”, añadió.

En ese sentido, aseguró que no es “orgánico” el apoyo que el abogado está recibiendo en redes sociales, pues cree que detrás de todo esto hay algo muy coordinado. “Yo veo que tiene gente que le está ayudando a que ese mensaje llegue amplificado”, comentó.

El precandidato señaló que los extremos hoy en día no le convienen a Colombia, por lo que descartó que el jurista sea una buena opción. “Yo veo aquí un poco de charlatanería, no veo la sustancia”, mencionó.

Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Esa es, según manifestó, la principal diferencia que hay en estos momentos entre Abelardo de la Espriella y su candidatura: mientras que él está hablando con propuestas, el abogado se dedica a mandar muchos mensajes que, desde su punto de vista, no son claros.

De hecho, lo retó en vivo a que haya una discusión que sea verdaderamente seria: “Demos el debate no con el eslogan, sino con las propuestas”.

“Si el tema es ser bravos y mostrar contundencia, tenemos mucho más que él, pero esa sería mi primera invitación: venga a los debates. Aparézcase en los debates, porque de lo contrario lo que parece ser es un tigre, pero de papel, un tigre como los de los expedientes que ha manejado toda su vida”, manifestó.

“Es que uno no es tigre de verdad si no muestra las herramientas, los instrumentos con los que va a darles las soluciones a los problemas de Colombia. De resto, son anuncios bien montados, con un buen escenario, cámaras y sonido, pero no deja de ser espectáculo”, complementó.