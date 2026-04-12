Se desata polémica por presencia de Juanita León en un evento en el que Mauricio Cárdenas representaba a Paloma Valencia

Una publicación del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas desató una fuerte controversia en redes sociales. La imagen, compartida hace tres días en su cuenta en Instagram, dice: “Estamos con Daniel Gómez y un grupo de inversionistas del Banco Santander, en representación de Paloma Valencia, hablando con franqueza sobre el futuro de Colombia. No se trata solo de cifras, sino de recuperar la confianza y volver a crecer como país”.

En la imagen, al fondo, aparece la periodista Juanita León, directora de La Silla Vacía, lo que generó diversos comentarios en redes sociales este domingo.

SEMANA se contactó con León a raíz de lo ocurrido y ella señaló: “El Banco Santander contrató una charla con La Silla de perspectiva política de la campaña para sus inversionistas y yo llegué a darla a las 8 (a. m.), que nos habían citado, y Cárdenas y Daniel Gómez estaban terminando la suya y me hicieron entrar mientras cerraban. No era un evento de campaña lo mío. Fue que ellos se demoraron en lo de ellos”.

Asimismo, a raíz de la controversia, el exministro Cárdenas se pronunció este domingo en su cuenta en X: “Juanita León y yo coincidimos en un evento programado para clientes del Banco Santander. Ellos querían oír la visión económica de la campaña Paloma-Oviedo, lo que hice con Daniel Gómez. La siguiente intervención la hizo Juanita con su lectura independiente de la situación política. Lo único común es que compartimos el mismo salón. Dejen de inventar tanto”.

@jleonlasilla y yo coincidimos en un evento programado para clientes del Banco Santander. Ellos querían oír la visión económica de la campaña Paloma-Oviedo, lo que hice con Daniel Gómez. La siguiente intervención la hizo Juanita con su lectura independiente de la situación… — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) April 12, 2026

En general, las charlas forman parte de una fuente de ingresos de La Silla Vacía.

En un brochure público, del año pasado, denominado Inmersión Colombia, el medio informa que se trata de conversaciones “cercanas y seguras sobre las problemáticas del país desde diferentes ángulos, a partir de la experiencia de sus protagonistas y lejos del formato rígido y tradicional de la academia”.

Además, según La Silla Vacía, dichas charlas están dirigidas a “empresarios, inversionistas, diplomáticos, políticos, activistas, funcionarios públicos, líderes de organizaciones sociales, privadas y públicas que quieran entender cómo funciona el país”. Los interesados pagan unos 12 millones de pesos, en línea.

En ocasiones se cuenta con la presencia de invitados. Algunos de ellos, en el pasado, han sido la exalcaldesa Claudia López, el senador Iván Cepeda, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, entre otros.

Después de la publicación de este artículo en SEMANA, La Silla Vacía se comunicó con este medio e indicó que el brochure mencionado no hace relación al de la charla del Banco Santander.

Se trata de otra oferta comercial en la que, según el medio, la directora Juanita León da charlas millonarias a corporaciones con ánimo de lucro y otras entidades. Esto podría generar eventuales conflictos de interés, ya que las charlas de la directora tienen una tarifa y ella ostenta la máxima autoridad de la línea editorial del medio.