Elecciones 2026 | Carlos Alonso Lucio revela por qué, teniendo pasado con el M-19, apoya a Abelardo de la Espriella y no a Iván Cepeda, el candidato de Petro

Carlos Alonso Lucio, excongresista y hoy director programático de la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, habló con El Debate, de SEMANA.

Lucio se refirió a múltiples temas del acontecer nacional y político. Y en el marco de la entrevista fue consultado por su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella, a pesar de que su pasado guarda relación con el del presidente Gustavo Petro.

Este es el tarjetón electoral para la segunda vuelta presidencial, el 21 de junio

Lucio, exintegrante del grupo guerrillero M-19, al igual que Petro, respondió: “Nosotros somos amigos con Abelardo desde hace casi 25 años ya. Y siempre hemos sido muy buenos amigos. Nos conocemos, conversamos, hemos intercambiado ideas y, además, siempre lo he admirado mucho. Abelardo es un hombre particularmente inteligente. Es un tipo muy rápido de la cabeza, es un hombre culto, es un hombre ilustrado y pues eso siempre es un encanto en la amistad”, aseguró, inicialmente.

“Y en segundo lugar otra característica que tiene Abelardo es que es un amigazo. Es decir, es un hombre que se la juega con sus amigos, que quiere a sus amigos, que tiene sentido moral en las relaciones humanas, que es cálido. Él es una persona tremendamente cálida, así como tiene un carácter fundamental y clarísimo, al mismo tiempo es una persona muy querida y muy cálida.Por eso somos muy amigos. Cuando él toma la decisión de lanzarse a la Presidencia, pues la verdad es que yo no tuve ninguna duda, es decir, sabía que era el hombre con las características para este momento tan difícil del país”, agregó.

Vea la entrevista completa con Carlos Alonso Lucio:

Al mismo tiempo, Carlos Alonso Lucio fue muy crítico con el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, y con el senador y aspirante presidencial, Iván Cepeda Castro. “Yo he venido insistiendo mucho en el tema de que la verdadera estrategia de Petro, de Cepeda y del Pacto Histórico es la milicianización. Es decir, esto que vimos, intentar vandalizar la sede de Bogotá de la campaña, ¿qué diferencia tiene con los hechos de vandalismo de 2021 contra los CAI de la Policía, contra supermercados, contra empresas agrarias en los bloqueos de carreteras? Es que esto es un hecho que denota y expresa la verdadera naturaleza de ellos, es que para ellos la violencia es una doctrina", agregó.

“Milicianización es el uso de la violencia en la política. Y ahí hay un límite, una línea roja que es infranqueable. Un proyecto democrático, una fuerza democrática, un líder democrático tiene que tener clarísimo que si le mete violencia a la política destruye la democracia. Si miras el Pacto Histórico, la corriente petrista tiene primeras líneas que son violencia en la política. La corriente de Iván Cepeda, que son las Farc, que han sido violencia en la política y eso no tiene discusión”, agregó.

“Y además su fórmula vicepresidencial es la jefa de las milicias indígenas del Cric en el Cauca. Si miras la corriente de Francia Márquez, pues el congreso de los pueblos y sectores de violencia en las regiones. Si miras el tema de la corrupción política, la corrupción política está ligada en los territorios y en los departamentos al clan del Golfo y a las presiones de corrupción, eso es violencia en la política. Y si algo le faltara, pues le metieron en la tarima de La Alpujarra a través de lo que se llamó hace cuatro años el Pacto de La Picota, liderado por el mismo hermano de Gustavo Petro, que fue rodearse de más de todos los clanes, los carteles en narcotráfico”, agregó el excongresista.

El congresista fue más allá y señaló que el Gobierno actual sí contempla un nuevo estallido social: “Ese es el verdadero plan de ellos. Además, yo estoy convencido, ellos saben que no van a ganar las elecciones, que no tienen cómo ganarlas así le metan toda la plata de corrupción, clientelismo, los fusiles en las zonas de control territorial. Eso lo saben ellos y lo sabemos nosotros. Luego ellos se están preparando mucho más para cómo desconocer la victoria de Abelardo y de la democracia, más que para ganar las elecciones que, te repito, ellos saben que no las pueden ganar. Y entonces para ellos la respuesta es cómo logran revueltas y estallidos y vandalismos para intentar milicializar el proceso electoral”.

Las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, tendrán lugar el 21 de junio de 2026. El ganador entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.