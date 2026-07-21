¿Se viene cambio en vestimenta de congresistas de la Cámara? Nicolás Barguil lo contó en vivo: “Me gustaría hacerlo”

Sin mayores sorpresas, el congresista Nicolás Barguil, del Partido Conservador, fue escogido como presidente de la Cámara de Representantes con 180 votos de 181 totales.

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El congresista cordobés, quien inició su carrera política en 2022, tiene 42 años y es hermano del senador y excandidato David Barguil.

En El Debate de SEMANA, Barguil abordó varios temas; entre estos, un cambio que le gustaría que se diera en la vestimenta de los congresistas de la Cámara.

Al nuevo presidente de esa corporación le gusta la idea de que los representantes asistan a las sesiones vistiendo corbata.

“Es algo que a mí me gustaría y lo cuento aquí, pero sé que no va a pasar y no me voy a someter a exponerme, pero me gustaría por lo menos decirles a los compañeros que al recinto debe ir uno de corbata. Pero también respeto muchas expresiones y a todos los que van de la forma que se visten, pero a mí me gustaría ver una plenaria de la Cámara donde los hombres estén de corbata en las sesiones”, expresó Barguil en SEMANA.

"Me gustaría decirle a los compañeros que al recinto debe ir uno de corbata. Ver una plenaria donde los hombres estén de corbata en las sesiones": @NicolasBarguil #ElDebatehttps://t.co/oGCL0ZEbfb pic.twitter.com/RPuu6JHCAE — Revista Semana (@RevistaSemana) July 21, 2026

El nuevo presidente de la Cámara insistió en El Debate de SEMANA que respetará las representaciones culturales de cada congresista en su vestimenta.

“Respeto las manifestaciones personales o representaciones culturales que también vemos allá [en el recinto de la Cámara]; sin embargo, es algo que de verdad me gustaría hacerlo, pero hay que respetar también esas expresiones”, destacó.

Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes, expresó en El Debate de SEMANA que respeta las “manifestaciones personales o representaciones culturales”. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por otra parte, Barguil aseguró que es falso que él haya sido el asignado del jefe de Estado, Gustavo Petro, para ocupar la presidencia de la Cámara.

“Eso es falso, las votaciones son públicas y por algo estuvo bien el partido, mis compañeros y el presidente del Partido Conservador, de asignarme como una buena opción para estar en la Presidencia este primer año”, agregó.