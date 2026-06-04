Sergio Fajardo alerta sobre lo que podría pasar después del 21 de junio: “Yo no digo esto por asustar a nadie”

En Colombia hay preocupación por lo que pueda ocurrir después del 21 de junio, día que se disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Sobre el temor de la ciudadanía de que se repita en el país un estallido social, tal como ocurrió durante el mandato del expresidente Iván Duque, habló el excandidato presidencial Sergio Fajardo. Lo hizo en El Debate de SEMANA.

“Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Este camino lleva a esto. Y lo he dicho tres veces como candidato presidencial: Yo he recorrido a Colombia, yo he escuchado a Colombia, ustedes saben, yo no he ido en helicópteros, en atriles, nada. Y yo le he escuchado y he dicho ‘esta Colombia es distinta a todas las anteriores’. Esta Colombia tiene miedo, rabia, resentimientos y cada que hablan se aumentan. Y aumentar la rabia es muy fácil", dijo Fajardo en El Debate.

Y agregó el excandidato presidencial: “Convocar a la razonabilidad, al respeto, es dificilísimo, cuando la gente ya está en ese ambiente y eso va creciendo. Es un peligro. Ya lo dije, llevo un año diciéndolo y vuelvo y lo repito y yo no quiero que pase para nuestro país”.

En desarrollo.