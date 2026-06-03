La verdadera intención del Pacto Histórico para reunirse con Sergio Fajardo

Diferentes integrantes del Pacto Histórico han dicho que los contactos con Sergio Fajardo van por buen camino que posiblemente se daría un encuentro con el excandidato en las próximas horas.

Sin embargo, la realidad es que el petrismo quiere ese encuentro para lograr una foto del momento para que pueda ser interpretada como un acercamiento con el centro e intentar obtener réditos para la segunda vuelta presidencial.

Es decir, el Pacto Histórico quiere crear una narrativa de diálogo con diferentes sectores para mostrarse fortalecidos de cara a las elecciones del 21 de junio, pero la realidad es que nadie les está aceptando las reuniones.

Pacto Histórico. Foto: CUENTA DE X @GLORIAFLOREZSI

Lo que no están teniendo en cuenta los petristas es que Fajardo no se prestaría para dicho encuentro y que él sabe que al interior de ese sector político hay quienes lo han maltratado por lo que dificilmente lograrán el encuentro.

Además, el excandidato presentó su decálogo del millón de votos y esa postura lo aleja del candidato Iván Cepeda.