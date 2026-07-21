El representante Simón Molina le sacó provecho al lapsus de María Fernanda Carrascal al llamarlo “Simón Bolívar”

El representante a la Cámara Simón Molina, del partido Creemos, quien fue elegido como primer vicepresidente de esa corporación, publicó una imagen haciendo referencia a la confusión que tuvo su colega María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, al anunciar que estaría en ese cargo, en medio de la instalación del Congreso que se llevó a cabo este lunes, 20 de julio.

“Este soy yo según María Fernanda Carrascal”, dijo el congresista en tono jocoso junto a una imagen hecha con inteligencia artificial en la que se le ve vestido como Simón Bolívar, el libertador.

Precisamente, Carrascal dejó uno de los momentos más divertidos de la instalación del Congreso al confundir a su compañero con el personaje histórico.

“180 votos para Simón Bolívar y uno en blanco”, aseguró Carrascal, mientras que una persona que se encontraba cerca a ella la corrigió haciéndole caer en cuenta de que se trataba de Simón Molina, pero ella no quiso aceptar su error. “Dije Molina”, afirmó.

“Simón Molina... ¿cómo dije, cómo dije?“, preguntó después entre risas al caer en cuenta de su error.