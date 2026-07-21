El representante a la Cámara Juan Pablo Rojas tomó posesión de su curul este 20 de julio con el compromiso de impulsar una agenda legislativa centrada en el desarrollo del Valle del Cauca, el fortalecimiento de la infraestructura regional, la conectividad y el mejoramiento del sistema de salud para los colombianos.

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El nuevo congresista, del partido Nuevo Liberalismo, aseguró que su trabajo estará orientado a promover iniciativas que contribuyan al crecimiento económico y a cerrar las brechas de desarrollo del suroccidente del país. Entre sus principales prioridades figuran proyectos estratégicos como el Tren de Cercanías, la modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón mediante la nueva concesión de su operador y la ejecución del Acueducto de Buenaventura, considerado una obra clave para garantizar el acceso al agua potable a miles de habitantes del principal puerto sobre el Pacífico colombiano.

Juan Pablo Rojas asumió su curul en la Cámara

La agenda legislativa también contempla iniciativas para fortalecer el sistema de salud. Rojas anunció que promoverá propuestas encaminadas a mejorar el acceso efectivo de los pacientes a los servicios médicos, reducir las barreras para el suministro oportuno de medicamentos, agilizar los procesos de autorización y fortalecer la atención integral de personas con enfermedades huérfanas y de la salud de los vallecaucanos en general. Asimismo, indicó que buscará impulsar políticas que generen mayores oportunidades para las mujeres, así como para los sectores del deporte y la cultura.

Juan Pablo Rojas asumió su curul en la Cámara

Durante el acto de posesión, el representante afirmó que su labor en el Congreso estará basada en la construcción de consensos y en la defensa de los intereses de los vallecaucanos y del país.

“Nuestro compromiso será convertir las necesidades de los territorios en proyectos concretos que impulsen el desarrollo, fortalezcan la competitividad y generen mejores oportunidades para todos los colombianos”, expresó Juan Pablo Rojas durante su intervención.

Juan Pablo Rojas asumió su curul en la Cámara

Con esta hoja de ruta, el congresista iniciará su periodo legislativo con el propósito de respaldar proyectos que fortalezcan la competitividad del Valle del Cauca, mejoren la infraestructura regional y contribuyan a un sistema de salud más eficiente y oportuno para los ciudadanos.