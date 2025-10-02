Suscribirse

EL DEBATE

Carlos Felipe Córdoba, el ‘león’ que va por la Presidencia, y su visión del ‘tigre’ Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial, Carlos Felipe Córdoba, habló sin tapujos en El Debate de SEMANA.

Redacción Debate
2 de octubre de 2025, 5:39 p. m.
De izquierda a derecha: Abelardo de la Espriella y Carlos Felipe Córdoba.
De izquierda a derecha: Abelardo de la Espriella y Carlos Felipe Córdoba. | Foto: SEMANA

Carlos Felipe Córdoba, excontralor general y precandidato presidencial, inscribió su movimiento político ante la Registraduría, de modo que empezará la recolección de firmas que le permitirán validar jurídicamente su aspiración para llegar a la Casa de Nariño en 2026.

En El Debate de SEMANA, Carlos Felipe Córdoba destapó sus cartas de cara a las elecciones presidenciales y se refirió al también precandidato Abelardo de la Espriella.

Habla el precandidato Carlos Felipe Córdoba: &quot;URGENTE blindar la Fuerza Pública&quot; | El Debate

El león es el que siempre con su filosofía ha reinado dentro de cada una de las decisiones de mi vida. Por eso hoy portamos el león dentro de nuestra campaña y por eso le pedimos a Morgan, el león, que nos acompañe en este propósito. Porque el león lidera con unión, con autoridad, con firmeza, y sobre todo, que no necesita rugir por rugir, sino que siempre impone el orden sin ningún problema. Tiene una autoridad ganada, porque se la ha ganado con el cariño de los mismos animales de la selva”, dijo Córdoba en El Debate.

Contexto: Vaticinan el ganador de la consulta interna del Pacto Histórico y que será el candidato de Petro: “No me seduce ni me gusta”

Córdoba también fue enfático en decir que Colombia necesita unión para hacerle frente al petrismo.

&quot;CADA BANDIDO le cuesta $2.700.000 mensuales a Colombia&quot;: Carlos Felipe Córdoba | El Debata

“Sacarlo de este bandido que tenemos hoy en el Gobierno nacional que se junta con bandidos y, adicionalmente, lo que se necesita es recuperar la confianza en los colombianos. Una confianza que tiene el león dentro de la selva. Por eso vuelvo y lo repito; nuestro Morgan aquí está con nosotros para poder defender a Colombia”, agregó.

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista a Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial. | Foto: Samantha Chavez

“El tigre no le pelea al león”

En medio de su campaña a la presidencia, el también precandidato Abelardo de la Espriella se ha identificado con otro felino; el tigre.

En El Debate de SEMANA, Córdoba fue consultado sobre De la Espriella. Dijo que veía su campaña “bien”, haciendo su trabajo.

“Veo que ha venido sumando apoyos y pues lo que necesitamos es recuperar el país en 2026. Pero por eso decimos con contundencia; aquí el león también ruge con fuerza, pero rige no solamente por rugir. Rige porque tiene la autoridad para poder unificar el país que tanto necesitamos”, dijo.

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial
Carlos Felipe Córdoba en El Debate de SEMANA. | Foto: Samantha Chavez

No obstante, haciendo referencia a de la Espriella, Córdoba advirtió en SEMANA: “El tigre no le pelea al león. El león es el rey de la selva, y en ese sentido lo que se hace es que el rey une, unifica, y además de unificar, lo que hace es organizar de una u otra manera para gobernar con fraternidad y unión a todo un país”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Régimen de Maduro denuncia “aproximación” de aviones militares de Estados Unidos a Venezuela

2. VIDEO| Beéle tendría como nueva novia a famosa actriz barranquillera; fueron pillados en salida inesperada

3. Revolución fiscal: nueva ley elimina el impuesto federal sobre la renta para ciudadanos estadounidenses

4. Melina Ramírez estuvo en la cárcel El Buen Pastor y reveló el motivo de la visita: “Los errores no nos definen”

5. El NHC advierte: perturbación tropical en el Atlántico podría convertirse en la tormenta Jerry en los próximos días

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Felipe CórdobaElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.