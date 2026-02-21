¿Para dónde van los conservadores en las elecciones presidenciales?

La salida de Carlos Felipe Córdoba de la contienda por el aval conservador a la presidencia dejó claro que, aun cuando los congresistas de la bancada cercanos a Gustavo Petro pueden generar divisiones internas, el bando más cercano a la derecha es el que está trazando la línea del partido para las elecciones de 2026.
Con Córdoba fuera de la disputa interna, y aunque hay otros nombres en el radar, Efraín Cepeda se perfila como el precandidato con más apoyo en el partido. La representante Juana Carolina Londoño está intentando conseguir apoyos y logró el respaldo del expresidente del directorio José Salazar Cruz. La decisión conservadora se conocerá a finales de marzo.