¿Para dónde van los conservadores en las elecciones presidenciales?

La decisión de este partido político se conocerá a finales de marzo.

Redacción Confidenciales
21 de febrero de 2026, 2:00 a. m.
Carlos Felipe Córdoba.
Carlos Felipe Córdoba. Foto: Samantha Chavez

La salida de Carlos Felipe Córdoba de la contienda por el aval conservador a la presidencia dejó claro que, aun cuando los congresistas de la bancada cercanos a Gustavo Petro pueden generar divisiones internas, el bando más cercano a la derecha es el que está trazando la línea del partido para las elecciones de 2026.

La carta firmada por Efraín Cepeda con la que Felipe Córdoba defiende que sí pertenece al Partido Conservador

Con Córdoba fuera de la disputa interna, y aunque hay otros nombres en el radar, Efraín Cepeda se perfila como el precandidato con más apoyo en el partido. La representante Juana Carolina Londoño está intentando conseguir apoyos y logró el respaldo del expresidente del directorio José Salazar Cruz. La decisión conservadora se conocerá a finales de marzo.

