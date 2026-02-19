Confidenciales

Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba renunció a su candidatura presidencial por el Partido Conservador, pero continuará en contienda

Aspirará a la Presidencia por el movimiento ciudadano Volvamos a confiar con Pipe Córdoba.

Redacción Confidenciales
19 de febrero de 2026, 4:34 p. m.
Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial. Foto: Samantha Chavez

Carlos Felipe Córdoba envió una carta remitida al director nacional del Partido Conservador, Efraín Cepeda, en la que expresó su intención de renunciar a su candidatura a la presidencia en representación de esa colectividad política.

“Con profundo respeto por la historia, los principios y las tradiciones democráticas del partido Conservador Colombiano, me permito comunicar mi decisión de desistir a la aspiración presidencial que había iniciado en el marco de esta colectividad”, escribió Córdoba en su carta.

Según Córdoba, la decisión no responde a “diferencias personales”, sino a un proceso de reflexión “responsable” sobre las condiciones políticas y las reglas de juego que “han venido cambiando en el camino”.

En ese mismo sentido, Córdoba señaló que las decisiones que el partido tomó sobre los mecanismos de selección y la no participación en los escenarios de consulta modificaron las condiciones en las que él, inicialmente, aceptó participar con el partido. “Hoy no existen garantías para continuar con el proceso”.

