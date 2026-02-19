Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba renunció a su candidatura presidencial por el Partido Conservador, pero continuará en contienda

Carlos Felipe Córdoba envió una carta remitida al director nacional del Partido Conservador, Efraín Cepeda, en la que expresó su intención de renunciar a su candidatura a la presidencia en representación de esa colectividad política.

El excontralor Carlos Felipe Córdoba cuestiona duramente a Sergio Fajardo por Hidroituango

Carlos Felipe Córdoba renuncia a candidatura en el partido Conservador. Foto: Semana

“Con profundo respeto por la historia, los principios y las tradiciones democráticas del partido Conservador Colombiano, me permito comunicar mi decisión de desistir a la aspiración presidencial que había iniciado en el marco de esta colectividad”, escribió Córdoba en su carta.

Según Córdoba, la decisión no responde a “diferencias personales”, sino a un proceso de reflexión “responsable” sobre las condiciones políticas y las reglas de juego que “han venido cambiando en el camino”.

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial. Foto: Samantha Chavez

En ese mismo sentido, Córdoba señaló que las decisiones que el partido tomó sobre los mecanismos de selección y la no participación en los escenarios de consulta modificaron las condiciones en las que él, inicialmente, aceptó participar con el partido. “Hoy no existen garantías para continuar con el proceso”.