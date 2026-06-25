Las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas estarán marcadas por un contraste entre lluvias moderadas e intensas en varias regiones y un ambiente cálido con sensación térmica elevada en sectores del Caribe colombiano y la región Andina.

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Alerta por lluvias y calor en Colombia

De acuerdo con el pronóstico nacional, el territorio colombiano presentará cielos entre parcialmente y mayormente nublados.

Las precipitaciones más significativas se concentrarán en sectores del suroccidente de la región Caribe, el norte y occidente de la Pacífica, amplias zonas de la Orinoquia y el norte y occidente de la Amazonia.

En la región Caribe predominará el tiempo seco, aunque se esperan lluvias ligeras y moderadas en el área marítima cercana al golfo de Urabá, así como en sectores de Córdoba, la Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre durante la tarde y la noche.

Por su parte, el Pacífico continuará registrando condiciones húmedas.

Chocó tendrá precipitaciones moderadas durante gran parte del día, mientras que en zonas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño aumentará la probabilidad de lluvias en horas de la tarde y la noche.

En la región Andina, la mañana estará dominada por condiciones secas, excepto en algunos sectores de Antioquia.

Sin embargo, durante la tarde y la noche podrían registrarse lluvias en Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío y Huila.

La Orinoquia también experimentará un incremento de la nubosidad durante la segunda mitad del día, con precipitaciones previstas en Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Mientras tanto, en la Amazonia continuarán las lluvias sobre el piedemonte amazónico y amplias zonas de Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre temperaturas máximas cercanas o incluso superiores a los valores normales para junio en varias regiones del país.

Los mayores registros se esperan en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Tolima, Huila, Norte de Santander, Boyacá, Caldas y Cundinamarca.

Estas condiciones, sumadas a niveles importantes de humedad atmosférica, podrían generar sensaciones térmicas elevadas durante la tarde, especialmente en el centro y norte del Caribe colombiano.

También se prevén sensaciones de calor moderadas en amplios sectores de la región Pacífica y del centro y oriente de la región Andina.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre las condiciones del tiempo, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias persistentes o temperaturas elevadas.

La región Caribe mantendrá condiciones mayormente secas, aunque se prevén lluvias aisladas en sectores de Córdoba, la Sierra Nevada de Santa Marta y el sur de Bolívar y Sucre, con temperaturas que podrían superar los valores normales para junio. Foto: Getty Images

Pronóstico para las principales ciudades de Colombia

Barranquilla: tendrá una jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado, acompañada de condiciones mayormente secas. La temperatura máxima alcanzará los 34 °C.

Cartagena: se espera un día con nubosidad ligera a parcial y predominio de tiempo seco. La temperatura máxima prevista es de 33 °C.

Bucaramanga: durante la mañana predominará el cielo mayormente nublado y las condiciones secas.

Para la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas. La temperatura máxima será de 29 °C.

Medellín: la capital antioqueña registrará cielo mayormente nublado durante gran parte del día.

Aunque se mantendrán condiciones secas en general, no se descartan lluvias sectorizadas de intensidad ligera a moderada durante la tarde y la noche. La temperatura máxima llegará a 28 °C.

Tunja: presentará cielo mayormente nublado y predominio de tiempo seco a lo largo de la jornada.

Sin embargo, en horas de la tarde y la noche podrían registrarse lluvias aisladas de intensidad ligera a moderada. La temperatura máxima será de 20 °C.

Cali: la mañana estará marcada por cielo mayormente nublado y tiempo seco. En la tarde y la noche se prevén lluvias ligeras a moderadas. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C.

Popayán: se espera una mañana con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones significativas. No obstante, durante la tarde y la noche podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas. La temperatura máxima será de 26 °C.

Para Bogotá, el pronóstico indica una mañana con condiciones estables, cielo entre parcialmente nublado y nublado y baja probabilidad de lluvias en todas las localidades.

Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad, lo que favorecerá la ocurrencia de precipitaciones ligeras a moderadas, especialmente en el occidente de la ciudad, en sectores como Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

En el resto de la capital se mantendrán condiciones de tiempo mayormente seco. La temperatura máxima estimada será de 21 °C.