Alcalde Alejandro Eder estuvo en Capri, uno de los lugares más afectados por el terremoto: “Mantener la tranquilidad”

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, emitió un reporte sobre la atención de la emergencia sísmica tras inspeccionar los sectores más afectados de la ciudad. El mandatario confirmó que la cifra de personas fallecidas superó las 85 víctimas, mientras que el número de heridos ascendió a 885 ciudadanos atendidos en centros médicos.

El milagroso rescate de un bebé y su mamá, atrapados bajo los escombros en Cali, tras el terremoto de este 10 de agosto en Colombia

Las autoridades locales mantienen la atención operativa en 24 puntos críticos de la capital vallecaucana debido al colapso total de 40 edificaciones. Uno de los focos de búsqueda se concentra en el sector Capri, donde la estructura de las Torres de Brisas del Limonar se derrumbó por completo durante el movimiento telúrico.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: reportan 169 fallecidos y 62 desaparecidos

Sobre el estado de la intervención en ese punto de la ciudad, el alcalde precisó que junto a su equipo se encuentra “en Torres del Limonar, un edificio que colapsó en su totalidad y donde estimamos que permanecen 25 personas atrapadas bajo las ruinas”.

Despliegue de rescatistas y apoyo interinstitucional

Las labores de remoción de escombros en la zona siniestrada cuentan con la participación de 80 integrantes de los cuerpos de bomberos de Cali, Yumbo y Jamundí. A este contingente se sumaron unidades especializadas procedentes de Bogotá y personal de las Fuerzas Armadas para acelerar las tareas de localización.

Hasta el momento se contabiliza la llegada de más de 120 rescatistas a la capital del departamento, previendo el arribo de delegaciones adicionales de Bucaramanga, Yopal y Pasto. El alcalde Éder agradeció la gestión del alcalde mayor Carlos Fernando Galán por el envío de los equipos técnicos de la capital del país.

Respecto al arribo de personal especializado a la zona del desastre, Eder expresó su agradecimiento “a la ciudad de Bogotá por este apoyo y solidaridad en un momento en que la prioridad absoluta es rescatar a todas las personas que sea posible”.

Coordinación de voluntariado en las zonas de impacto

Continuamos recorriendo las calles de Cali y atendiendo las zonas afectadas por el terremoto.



Visitamos el sector de Capri, donde el edificio Brisas del Limonar colapsó totalmente y de acuerdo con el reporte más reciente, 25 personas permanecen atrapadas.



En este momento, los… pic.twitter.com/QQsQVjTvzo — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

En el barrio Capri, los brigadistas adelantan las maniobras junto a residentes del sector que se sumaron a las tareas de remoción de material. La administración distrital enfatizó la necesidad de articular el trabajo voluntario directamente con los organismos de socorro para garantizar la seguridad en el área.

Frente a la colaboración de la ciudadanía en los frentes de trabajo, el alcalde Alejandro Eder concluyó: “Vemos a vecinos ayudando a remover escombros de manera coordinada con los bomberos, e instamos a mantener la tranquilidad mientras los equipos de emergencia continúan al frente de la situación”.