Papa León XIV envía conmovedor mensaje por terremoto en Colombia

El papa León XIV se declaró el martes “vivamente apenado” por el mortal terremoto que sacudió el lunes a Colombia y que dejó al menos 169 muertos y más de 600 heridos, informó el Vaticano.

El pontífice, “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”, reza por todas las víctimas, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

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En el telegrama, Parolin le pidió al Monseñor Francisco Múnera Correa “que transmita el sentido pésame de su santidad León XIV a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de seres queridos”.

Igualmente, “pide al Señor que derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana; y les imparte de corazón la bendición apostólica”.

Papa León XIV. Foto: Getty Images

Un comunicado divulgado este martes en Colombia apuntó que los fallecidos se concentran en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país. En Pereira, la ciudad más golpeada y situada en el Eje Cafetero, se han registrado al menos 72 muertos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

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El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en algunas regiones de Venezuela, la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá.

En cuanto a la demás ayuda internacional, el Gobierno de Estados Unidos, aliado del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.

Afectaciones del terremoto en Pereira. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

“La administración Trump destina 15,5 millones de dólares a financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el terremoto”, indicó en X el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate. Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador también han ofrecido ayuda tras el desastre natural ocurrido este lunes.

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Mientras tanto, socorristas y voluntarios buscan con desesperación a sobrevivientes del peor terremoto en Colombia en este siglo, que dejó al menos 169 muertos, más de 600 heridos y decenas de edificios colapsados. Las principales ciudades del oeste de Colombia, Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, muestran escenas de destrucción luego de la embestida del sismo de magnitud 7.4.

*Con información de AFP.