Un nuevo caso de violencia contra el personal de TransMilenio se registró en la estación Hortúa, donde una vigilante fue atacada tras exigir a una usuaria el pago del pasaje y el cumplimiento de las normas de ingreso al sistema.
Crece la preocupación por las agresiones contra funcionarios del Transmilenio
La más reciente agresión contra una trabajadora de TransMilenio volvió a encender las alarmas sobre la seguridad del personal que opera el sistema de transporte en Bogotá.
El hecho ocurrió en la estación Hortúa, donde una vigilante fue atacada luego de exigir a una usuaria el pago del pasaje y el cumplimiento de las normas de ingreso.
De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, la funcionaria fue agredida tras realizar el procedimiento de control.
COLOMBIA / 25 DE JUNIO DE 2026.— Crónica Mundial 🇸🇻 🌎 (@CronicaMundial_) June 25, 2026
Una vigilante de TransMilenio fue brutalmente agredida en la estación Ortega tras reclamar a un usuario por evadir el pasaje.
El agresor fue capturado.
Preocupa la seguridad del personal en el sistema. pic.twitter.com/kzPQnQDXzY
El caso generó rechazo por parte de la empresa, que condenó lo sucedido y recordó la necesidad de promover el respeto hacia quienes trabajan diariamente en el sistema.
“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que adopten comportamientos que favorezcan una sana convivencia y a hacer uso adecuado del sistema”, señaló TransMilenio en un comunicado.
La agresión contra la vigilante ocurre en medio de un panorama preocupante para los trabajadores del sistema.
Según cifras registradas, en lo corrido del año se han presentado cerca de 180 agresiones físicas y verbales contra funcionarios.
Ellos con frecuencia enfrentan situaciones de riesgo mientras realizan labores de control y atención a los usuarios.
El incidente también vuelve a poner sobre la mesa el problema de la evasión del pago del pasaje.
De acuerdo con datos registrados por medios como City TV,cerca del 15 % de los usuarios ingresa sin cancelar el valor del viaje, lo que equivale a alrededor de 600.000 colados cada día.
Mientras tanto, la agresión sufrida por la trabajadora en la estación Hortúa ha generado indignación entre usuarios y ciudadanos, que reclaman mayores garantías de seguridad para el personal encargado de hacer cumplir las normas dentro del sistema.
El caso sigue en investigación por parte de las autoridades. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del presunto atacante.