Esta es la forma correcta de viajar con mascotas en TransMilenio

Es común preguntarse sobre la forma correcta de llevar a nuestras mascotas dentro de TransMilenio. Lo más importante es tener en cuenta que está completamente permitido que estos animales de compañía viajen en el sistema de transporte, ya sea en buses zonales, troncales y en TransMiCable, donde puede viajar de a uno por cabina.

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En un comunicado realizado por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, se dieron a conocer las formas adecuadas en las que los usuarios podrán ingresar y llevar durante el trayecto correspondiente a sus animales de compañía.

Para razas medianas y grandes, se debe ingresar con collar y siempre tenerlos sujetos durante el viaje; además, deberán permanecer en el piso, lo que significa que no los puede ubicar en alguna de las sillas, sin importar que vayan en guacal.

Los animales lazarillos, o mejor conocidos como perros guía, que ejercen tareas de acompañamiento a personas que lo requieran, pueden ingresar sin bozal, pero deben estar debidamente identificados con algún elemento distintivo, como los chalecos que generalmente usan.

Por otro lado, las razas de manejo especial, según el comunicado, solo podrán ser llevadas por personas mayores de edad, teniendo que ingresar al sistema con bozal y collar; se resalta que es de suma importancia que durante el viaje estos elementos se mantengan puestos y no se les retiren a las mascotas en ningún momento del trayecto.

Todas estas medidas se realizan con el apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), buscando promover dentro del transporte público la tenencia segura y responsable de estos animales, con el propósito de que tengan un buen viaje y se eviten posibles situaciones de emergencia o accidentes dentro de TransMilenio.

Durante estos recorridos debe tener en cuenta recomendaciones como que las mascotas no pueden ser alimentadas dentro del sistema y no se podrán transportar recipientes que contengan alimentos, tanto sólidos como líquidos, dentro del guacal. Además, los usuarios solo deberán transportar un animal de compañía; no está permitido que se lleven más de uno, a pesar de estar con correa y bozal.

Cuando vaya a realizar sus viajes con su mascota, debe recordar llevar con usted el carné de vacunación vigente, que podría ser requerido por la autoridad.

Si quiere saber más sobre las normativas para estos casos, puede acceder al Manual de la Comunidad Usuaria de TransMilenio, en el que encontrará todas las indicaciones y medidas pertinentes para los viajes con su mascota.