El nuevo festivo que comenzará a aplicarse en Colombia este año ya enfrenta su primer desafío jurídico.

La Corte Constitucional recibió una demanda contra la Ley 2578 de 2026, que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. El alto tribunal deberá determinar si la norma se ajusta o no a la Constitución.

Habrá nuevo festivo en Colombia: ley lo oficializa

¿Por qué demandaron el nuevo festivo de julio?

La acción judicial fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley vulnera principios constitucionales relacionados con la neutralidad religiosa del Estado.

Según expuso, la creación de un día de descanso obligatorio para honrar de manera exclusiva a una figura central de la religión católica podría desconocer el carácter laico de las instituciones públicas colombianas.

“Consagrar un nuevo día de descanso obligatorio a nivel nacional para honrar de forma exclusiva y explícita a una figura central de la religión católica, el Congreso rompe su deber de neutralidad religiosa”, argumentó el demandante en el documento citado por Infobae.

La demanda también cuestiona la forma en que fue incorporado el nuevo festivo dentro del trámite legislativo.

De acuerdo con la información divulgada, la iniciativa original impulsada por el representante Wilmer Castellanos estaba enfocada en exaltar la importancia histórica, cultural y religiosa de Chiquinquirá.

Pero la creación del día festivo fue agregada posteriormente durante el último debate realizado en el Senado.

Además de los cuestionamientos constitucionales, Ospina planteó preocupaciones relacionadas con el impacto económico de la medida.

En su criterio, la incorporación de un nuevo festivo genera efectos sobre la planeación institucional, la organización de turnos de trabajo y los costos laborales tanto en el sector público como en el privado.

“La imposición imprevista de un nuevo festivo nacional altera de forma drástica la planeación de turnos, la producción y los costos de nómina del sector empresarial privado”, señaló el ciudadano demandante.

La demanda contra la Ley 2578 de 2026 plantea cuestionamientos sobre la neutralidad religiosa del Estado y el impacto de un nuevo día de descanso obligatorio. Foto: Getty Images

¿Por qué el 9 de julio es ahora festivo en Colombia?

La Ley 2578 de 2026 convirtió el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, considerada patrona de Colombia.

La norma destaca la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio boyacense de Chiquinquirá, reconocido como uno de los principales centros de peregrinación del país.

¿Hay partidos del Mundial 2026 el día del nuevo festivo en Colombia? Así está la programación

Por ahora, la ley continúa plenamente vigente. La revisión constitucional apenas comienza y cualquier decisión de la Corte tardará varios meses.

Según la información conocida hasta el momento, incluso si el alto tribunal decide estudiar de fondo la demanda, el puente festivo previsto para el lunes 13 de julio de 2026 no se vería afectado.