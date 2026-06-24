Cae en Bosa temida red de microtráfico; así fue el operativo

Una estructura delincuencial que utilizaba una barbería como fachada para la comercialización de estupefacientes fue desarticulada por las autoridades en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

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La organización, conocida como “Los No Copio”, presuntamente había consolidado una red de microtráfico que operaba mediante domicilios realizados en bicicletas eléctricas para evitar levantar sospechas y facilitar la distribución de droga en distintos sectores de la capital.

Además, se identificó que los integrantes de esta organización usaban las redes sociales como forma de comunicación que les facilitara la distribución y venta de drogas en las zonas en las que operaban; las autoridades declararon que la forma de expendio era completamente coordinada gracias a este método.

Gracias a 10 diligencias de registro y allanamiento, se logró hacer un operativo en el que se realizó la captura de ocho personas, una de ellas en flagrancia debido a que portaba de manera ilegal armas de fuego. Durante el procedimiento se incautó un revólver, cinco cartuchos, siete celulares, más de 660 dosis de marihuana, 80 dosis de cocaína y dinero en efectivo.

Según las autoridades, el seguimiento e investigación a esta red criminal se realizó durante cerca de un año, en el que se ejecutaron labores de agente encubierto, vigilancia y la interceptación de las comunicaciones de la banda.

Dentro de los detenidos figura el presunto cabecilla de la organización, conocido con el alias de ‘Henry’, quien, según lo conocido por parte de las autoridades, era el encargado de coordinar el funcionamiento de los diferentes puntos de expendio, administraba las ganancias obtenidas y vigilaba las labores de los otros integrantes.

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De acuerdo con lo establecido, este hombre ya habría sido capturado en el 2018 durante un operativo realizado a la misma banda y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por sus delitos.

Esta organización operaba principalmente en la localidad de Bosa, especialmente en los alrededores del Parque Metropolitano El Porvenir. Se estima que percibía una ganancia aproximada de 50 millones de pesos mensuales, logrando vender alrededor de 200 dosis diarias de sustancias estupefacientes, siendo esta su principal fuente de ingresos.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, conforme a los incisos segundo y tercero, en concurso heterogéneo y sucesivo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hasta el momento, a seis de los detenidos ya se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras los otros dos están a la espera del avance en el proceso judicial.