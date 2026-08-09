De las primeras importaciones de ganado cebú a las herramientas de genómica molecular.

Ese es el recorrido que propone Asocebú en Montería con la apertura del Museo Histórico y Túnel del Tiempo ‘Enrique Ortiz Restrepo’, una experiencia que conmemora sus 80 años de historia.

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Museo de Asocebú en Montería recorre la evolución de la ganadería colombiana

La nueva instalación abrió sus puertas al público en el marco de la 79.ª Feria Nacional Cebú, que tiene como escenario el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz, en Montería, Córdoba.

El espacio fue creado para preservar la memoria del desarrollo rural colombiano y mostrar cómo ha evolucionado el mejoramiento genético de las razas cebuinas durante más de un siglo.

El recorrido comienza en 1900, año al que se remontan las importaciones fundacionales de ganado que hacen parte de la historia presentada en la exhibición. Esta primera etapa permite entender los antecedentes de una actividad que posteriormente tendría un papel relevante en la adaptación de la ganadería a las condiciones del trópico colombiano.

Un momento clave de esta historia llegó en 1946, cuando fue fundada la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú (Asocebú).

La organización nació con el propósito de organizar, fomentar y profesionalizar el mejoramiento genético de las razas cebuínas en Colombia.

Desde entonces, la asociación ha trabajado en herramientas como los libros genealógicos y el control de registros de pureza, además de desarrollar procesos de evaluación genética y pruebas de desempeño en pastoreo.

Ahora, en 2026, Asocebú conmemora sus 80 años de trayectoria con este museo y túnel del tiempo, que busca mostrar precisamente esa evolución.

Así, se podrá apreciar desde los primeros pasos de la ganadería cebuina hasta las tecnologías utilizadas actualmente para analizar y mejorar genéticamente los ejemplares.

La experiencia permite además conocer la evolución morfológica y productiva de razas como Brahman, Gyr, Guzerá, Nelore y Sindi, a través de un montaje concebido como una experiencia multisensorial e interactiva.

Un ejemplar bovino participa en una de las jornadas de juzgamiento de la Feria Nacional Cebú, escenario para exhibir la calidad genética y productiva del ganado en Colombia. Foto: Cortesía Asocebú

80 años de Asocebú: del registro genealógico a la genómica bovina

La historia que presenta el museo no se limita a recordar el pasado.

Uno de sus principales componentes es mostrar cómo la ciencia y la tecnología han cambiado la manera de seleccionar los animales destinados al mejoramiento genético.

Asocebú señala que actualmente utiliza herramientas genómicas y análisis de datos para proporcionar información a los ganaderos sobre la selección de reproductores, con el objetivo de optimizar características productivas relacionadas con carne y leche.

La exhibición también tiene un componente pedagógico. La intención es que quienes visiten la Feria Nacional Cebú puedan comprender la importancia del mejoramiento genético, su relación con la productividad ganadera y el impacto del sector en la economía y el consumo de carne y leche.

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El museo representa un homenaje tanto a los pioneros que impulsaron esta actividad como a las familias campesinas y empresariales que, generación tras generación, han hecho del campo su proyecto de vida.

La línea de tiempo que propone Asocebú queda marcada por tres momentos fundamentales: 1900, como punto de partida de las importaciones fundacionales que hacen parte de esta historia; 1946, con la creación de la asociación; y 2026, año en el que celebra ocho décadas de trayectoria con una exhibición que lleva esa evolución hasta la era de la genómica.

La muestra hace parte de la 79.ª Feria Nacional Cebú, evento que también contempla remates, subastas, concursos lecheros y pistas de juzgamiento en Montería.