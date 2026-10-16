Una remoción en masa tiene en alerta a los habitantes de las veredas Buenavista y Samaria, en Villavicencio, Meta.

La fuerza del agua y la pérdida de terreno comprometieron un tramo de la vía rural, donde la placa huella quedó prácticamente suspendida en el aire.

La comunidad advierte que más de 200 familias enfrentan dificultades para movilizarse y pide una intervención urgente ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

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200 familias enfrentan dificultades para movilizarse

Los habitantes aseguran que las consecuencias van más allá de los daños en la carretera.

La afectación dificulta los desplazamientos cotidianos, el transporte de productos agrícolas y la movilización de enseres, además de generar preocupación por las personas que viven cerca del punto donde cedió el terreno.

Juan Castro, residente de la comunidad, describió para Noticias RCN el panorama y pidió ayuda a las autoridades locales y departamentales para atender la emergencia.

“Realmente estamos en un riesgo total”, afirmó, e hizo un llamado a los gobiernos municipal y departamental para que busquen soluciones frente a la situación que enfrenta la población rural.

El deterioro de la vía afecta las actividades económicas y la vida diaria de los residentes.

La preocupación incluye a los estudiantes de la zona. Según la comunidad, hay niños que no han podido ir a clases debido al riesgo que representa transitar por el sector afectado.

Las dificultades de acceso también complican el desplazamiento de quienes necesitan salir de las veredas para cumplir con sus obligaciones laborales o hacer otras actividades.

El problema, además, no se limita al paso vehicular. Castro advirtió que hay más de diez familias ubicadas cerca del camino que podrían estar expuestas a nuevos desprendimientos.

La situación ha llevado a algunas familias a abandonar sus viviendas de manera preventiva, según los reportes conocidos sobre la emergencia.

La cercanía de las casas a la ladera inestable mantiene la preocupación entre los residentes, que temen que las lluvias provoquen nuevos daños.

Deslizamiento en Buenavista y Samaria, en Villavicencio, Meta. Foto: Captura de pantalla X @NoticiasRCN

La estructura de la carretera está expuesta

Las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días agravaron las condiciones de una vía rural del corregimiento 2 de Villavicencio.

En el sector que comunica a Buenavista con Samaria, el terreno cedió hasta dejar expuesta parte de la estructura que sostiene la carretera, una situación que mantiene en incertidumbre a los habitantes de varias veredas.

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La emergencia se registró el viernes 9 de octubre y encendió las alarmas por las condiciones de estabilidad de la ladera.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, el desprendimiento comprometió el soporte de la vía y obligó a evaluar las condiciones del terreno antes de definir las intervenciones que se requieren.

La imagen de la placa huella sin suficiente terreno debajo refleja la gravedad de lo ocurrido.

Si las lluvias continúan o se presentan nuevos movimientos de tierra, la conectividad de las comunidades rurales podría verse aún más comprometida.

La Alcaldía de Villavicencio adelanta estudios técnicos para evaluar la estabilidad del terreno y definir las obras necesarias.

La secretaria de Infraestructura, Maristella Santana, advirtió que el talud supera los 80 metros de altura y presenta pérdida de material debajo de la placa huella.

Como medidas preventivas, se instalaron vallas para restringir el paso y se entregaron materiales para controlar el flujo del agua.

También se trabaja en mejorar la vía alterna por El Carmen. Las intervenciones definitivas dependerán de los resultados de las evaluaciones.