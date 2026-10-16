Así estará el clima en Colombia: el Ideam revela dónde caerán las lluvias este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, el clima tendrá de todo en Colombia: lluvias en buena parte del territorio y temperaturas más altas de lo habitual en sectores del Caribe y los valles interandinos.

El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señala que los mayores acumulados de lluvia se esperan en la región Pacífica, el norte y centro de la Andina, sectores del Caribe, la Orinoquía y la Amazonía.

En contraste, se estiman menores precipitaciones en zonas del centro y oriente de la cuenca del Caribe colombiano y en sectores del centro-oriente y sur de la región Andina.

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¿Dónde lloverá más en Colombia?

En la región Caribe, las lluvias se concentrarían en Cesar, Magdalena, el sur del Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba y el sur de La Guajira.

Las precipitaciones más importantes se esperan durante la tarde y la noche, con un posible incremento hacia el oriente de la región al finalizar el día.

En el mar Caribe colombiano también se prevén lluvias significativas, especialmente en los sectores central y occidental de la cuenca.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las precipitaciones serían entre ligeras y moderadas.

La región Andina tendrá cielo parcial y mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad en Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Santander, Norte de Santander, Boyacá, el occidente de Cundinamarca, Tolima y el sur del Huila.

Los mayores acumulados se esperan durante la tarde y la noche.

En el Pacífico, las precipitaciones se presentarán en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente durante la mañana y la tarde.

Sobre el océano Pacífico colombiano se pronostican lluvias moderadas a fuertes, con posibilidad de intensificación en esas mismas jornadas.

La Orinoquía también tendrá lluvias de distinta intensidad en Arauca, Casanare, Vichada, Guainía y Meta, con mayores acumulados durante la tarde y la noche.

En la Amazonía, las precipitaciones se esperan en Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas, principalmente al finalizar la tarde y durante la noche.

En contraste, el Ideam advierte que varias zonas del país podrían registrar temperaturas máximas superiores a los promedios climatológicos de octubre.

La señal más significativa se concentra en el norte de la región Caribe, especialmente en La Guajira, así como en los valles interandinos y el valle del río Magdalena.

Además, la combinación de temperaturas elevadas y humedad atmosférica podría aumentar la sensación térmica durante las tardes en algunos sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Se estiman menores precipitaciones en zonas del centro y oriente de la cuenca del Caribe colombiano y en sectores del centro-oriente y sur de la región Andina.

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

La capital tendrá una jornada con abundante nubosidad y predominio de tiempo seco durante buena parte del día, aunque no se descartan lloviznas y lluvias ligeras.

Durante la mañana continuará el predominio del tiempo seco, con posibilidad de lloviznas dispersas en algunos sectores.

El panorama cambiará en la tarde, cuando se esperan lluvias ligeras en amplias zonas de Bogotá, especialmente en Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón. La temperatura máxima podría alcanzar los 21 °C.

Para la noche, el pronóstico indica condiciones secas en gran parte de la ciudad, aunque persistirá la nubosidad variable.