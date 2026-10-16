Un hombre atravesó el vidrio de un concesionario en el sur de Bogotá mientras intentaba escapar de un violento robo.

La víctima había retirado una importante suma de dinero para comprar un vehículo, pero terminó en el suelo, herida y rodeada por los presuntos delincuentes.

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Los hechos detrás del robo

El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida Caracas con calle 14 sur, cerca del barrio El Restrepo.

El ciudadano había retirado el dinero de una entidad comercial y solicitó acompañamiento policial.

Sin embargo, decidió no esperar y tomó transporte público para dirigirse al concesionario.

Cuando llegó al establecimiento, advirtió la presencia de los hombres que, al parecer, lo estaban siguiendo.

En medio del intento por escapar, atravesó uno de los ventanales del negocio y cayó al suelo.

Los delincuentes lo golpearon para quitarle el dinero

La situación se tornó aún más violenta cuando dos hombres que llevaban casco se abalanzaron sobre la víctima.

Según recientes reportes, los atacantes lo golpearon en la cabeza con armas y le propinaron patadas para despojarlo del dinero.

El episodio quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que el ciudadano atraviesa el vidrio mientras intenta huir.

Los gritos de auxilio de los ciudadanos alertaron a las autoridades, que activaron un plan candado para ubicar a los responsables.

El operativo permitió la captura de dos presuntos implicados.

Durante el procedimiento, la Policía incautó un revólver y una motocicleta que, según el reporte, habría sido utilizada por los sospechosos.

Además, logró recuperar una parte del dinero sustraído, aunque no se precisó públicamente la cantidad recuperada ni el monto total que llevaba la víctima.

“Por voces de auxilio de la ciudadanía, se activa el plan candado, se logra la captura de estos dos presuntos delincuentes, la incautación de un arma de fuego tipo revólver y una motocicleta, además de la recuperación de una parte del dinero”, indicó Duvan Cely, comandante de la Policía de TransMilenio, citado por Noticias RCN.

Los dos capturados deberán responder ante la justicia por los presuntos delitos de hurto, porte ilegal de armas y lesiones personales, según la información publicada.

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El caso es investigado como un presunto hurto bajo la modalidad de fleteo, relacionada con el seguimiento y ataque a personas que retiran dinero.

Se espera información sobre el avance de este hecho de inseguridad en las calles bogotanas.