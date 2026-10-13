En video: hombres captados robando cables de telecomunicaciones en Bogotá

En cámaras de seguridad de algunos conjuntos residenciales del barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, quedaron registrados los momentos en los que dos sujetos cortaron cables de telecomunicaciones y alumbrado público el lunes, 12 de octubre.

Los hombres habrían llegado minutos antes al sector para identificar qué cables se encontraban desprendidos y sin asegurar por completo para convertirlos en el blanco de su hurto.

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Algunos vecinos del sector reportaron afectaciones en el servicio de energía. Otros, por su parte, señalaron que hubo fallas en el servicio de internet durante varias horas a causa del corte del cableado.

En mitad de la calle, aunque por la vía transitaban algunos peatones, los sujetos halaron y forzaron el cableado eléctrico para posteriormente arrancarlo, ayudados de cuchillos y otros elementos cortopunzantes.

La escena causó curiosidad porque el hecho ocurrió a plena luz del día y mientras caía un fuerte aguacero. Curiosamente, ninguno de los hombres sufrió algún tipo de descarga eléctrica a causa de la lluvia.

Vecinos del sector de Usaquén manifestaron que están preocupados por el constante robo de cables en la calle. En el video se observa con claridad el momento en que los individuos los retiraron sin importar quiénes los estaban viendo.

La comunidad advirtió que el desorden del cableado representa un riesgo para quienes pasan por el sector; además, llama la atención de los delincuentes ante lo expuesto que está, por tanto, pide a Enel Colombia que atienda la situación.

Según versiones extraoficiales, los daños ocasionados generarán cuantiosas sumas para las entidades encargadas de la prestación de estos servicios.

Las autoridades ya tienen conocimiento de la situación y se encuentran en las labores de investigación para identificar a los hombres y su modus operandi, y lograr capturarlos en el menor tiempo posible.