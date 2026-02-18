Bogotá

Ladrón recibió descarga eléctrica tras intentar robar cable de energía en una casa en Bogotá; todo quedó en video

Los hechos se presentaron en la localidad de Puente Aranda.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

18 de febrero de 2026, 12:24 p. m.
El robo de cableado es una práctica común en Bogotá.
Bogotá está atravesando uno de los momentos más difíciles en cuestión de seguridad, por lo que las autoridades de la capital buscan estrategias para contrarrestar los hechos delictivos.

Cada día se escuchan nuevos casos de robos, fleteos, asesinatos y más delitos en diferentes localidades de la ciudad, donde en varios de ellos se registran víctimas fatales.

En las últimas horas, un caso particular se dio a conocer mediante un video en el que quedó registrado el momento exacto en el que un hombre pretendía robar el cableado de energía.

De acuerdo con el fragmento que se conoció en redes sociales, los hechos se habrían presentado en la madrugada del pasado 16 de febrero en el barrio La Ponderosa de la localidad de Puente Aranda.

Sobre la 1:50 a. m., el sujeto escaló una casa de segundo piso y procedió a intentar robar el cable cuando fue sorprendido por una fuerte descarga eléctrica al lograr desprender el cableado.

El ladrón, sin importar que pudo haber sido víctima de una electrocución, se llevó el cable que desprendió, ocasionando que algunas casas —al parecer— se quedaran sin energía durante el día.

El pasado 9 de febrero, la Policía Metropolitana de Bogotá compartió un cartel en el que aparecen cuatro sujetos, quienes son los más buscados por el robo de vehículos de alta gama en la capital del país.

Según las autoridades, dichos criminales deben responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

“Entre los más buscados se encuentra alias Sebas, quien se encarga de la planeación y organización de los hurtos. Asimismo, alias Salado, responsable de la movilidad; traslada los vehículos hurtados a centros comerciales o viviendas. Por otra parte, alias Velandia, quien aborda a las víctimas usando armas de fuego y violencia física y, finalmente, alias Ríos, encargado de la vigilancia y el seguimiento de las víctimas”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Más de Bogotá

