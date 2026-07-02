Policía dio detalles del ataque sicarial que dejó a una persona muerta en Ciudad Bolívar

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la muerte de un ciudadano tras sufrir un ataque bajo la modalidad de sicariato en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital del país.

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El incidente violento movilizó de inmediato a las patrullas de vigilancia comunitaria y a las unidades de criminalística para acordonar la zona de los hechos. La institución inició el despliegue de un plan de seguridad en los barrios colindantes para recopilar pruebas técnicas.

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Detalles del operativo en el sector de San Rafael

Los hechos se registraron en el sector residencial de San Rafael, donde la víctima fue interceptada por dos personas que se desplazaban en una motocicleta. De acuerdo con las indagaciones preliminares de las autoridades, uno de los sospechosos vestía una indumentaria particular con un overol amarillo al momento de accionar el arma de fuego.

La víctima recibió múltiples impactos de proyectil que le causaron la muerte de manera instantánea en la vía pública.

La víctima recibió varios impactos de bala. Foto: Getty Images

El oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, teniente coronel Óscar Iván Flórez, reportó los detalles del procedimiento, señalando que “un individuo que portaba un overol amarillo esgrimió un arma de fuego y disparó en diferentes ocasiones contra la integridad de un hombre de aproximadamente 46 años. Esta persona recibió heridas que le provocaron la muerte en el sector, por lo que nuestras unidades llegaron al lugar junto al Cuerpo Técnico de Investigación”.

Recolección de material probatorio y colaboración ciudadana

Los peritos judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron las labores forenses correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el análisis de la escena. El personal de inteligencia civil comenzó la revisión de las cámaras de seguridad del sistema de videovigilancia local y de los establecimientos comerciales cercanos.

El objetivo primordial de estas acciones técnicas es trazar la ruta de escape empleada por los dos tripulantes de la motocicleta involucrada.

Uno de los sujetos portaba un arma de fuego. Foto: Getty Images

Respecto al avance de las pesquisas y la búsqueda de sospechosos, el teniente coronel añadió: “Hacemos la recolección de diferente información, testimonios y videos con el fin de ubicar a los responsables de este hecho. Invitamos a la comunidad a que comparta cualquier dato que nos pueda conducir a la localización de los autores a través de la línea de emergencias 123, garantizando total reserva de la identidad”.