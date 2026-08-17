Carlos Fernando Galán confirmó que Bogotá superó las 1.800 toneladas de ayuda enviadas a zonas afectadas por el terremoto

“La solidaridad de la gente en Bogotá ha sido maravillosa. Somos una nevera... pero una nevera generosa, llena y siempre lista a ayudar”. Así describió este domingo el alcalde Carlos Fernando Galán el trabajo que se ha realizado en la capital del país para enviar ayuda humanitaria a las regiones que resultaron gravemente afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Lalis se molestó por medidas de seguridad de Carlos Fernando Galán y abogada le dedicó mensaje en X

El mandatario, a través de las redes sociales, informó que se superaron las 1.800 toneladas de ayuda humanitaria enviadas desde Bogotá a las zonas más afectadas por el movimiento telúrico que registró una magnitud de 7,4 y que arrasó con edificios y vidas en el occidente de Colombia.

“A partir de mañana, entramos en una nueva etapa, enfocada principalmente en apoyar la reconstrucción”, resaltó el mandatario distrital, al tiempo que resaltó que el centro de acopio de El Campín solo recibió donaciones hasta este domingo y el Palacio de los Deportes lo hará hasta hoy lunes.

“A quienes puedan seguir ayudando, les pedimos hacerlo a través de la Cruz Roja. El esfuerzo no acaba acá: la reconstrucción apenas comienza y Bogotá va a apoyarla decididamente y dispondrá de todas las capacidades de las que legalmente pueda disponer en frentes como la vivienda, el patrimonio cultural y las redes de servicios públicos”, manifestó Galán.

El mandatario distrital aseguró que en los próximos días la capital estará entregando más información sobre otras formas en las que apoyará la reconstrucción de los municipios más afectados.

“Gracias, muchas gracias, a quienes han ayudado, bien sea a través de donaciones o como voluntarios. La solidaridad y la unión en nuestra ciudad han sido conmovedoras. Grande Bogotá”, resaltó Galán.

Durante el fin de semana, el alcalde había anunciado también la realización de un concierto de solidaridad organizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el cual se realizó el sábado 15 de agosto, a las 4:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Alcalde Galán enseñó conmovedor video de las donaciones que Bogotá reunió para Chocó

Bajo el nombre ‘Bogotá suena por Colombia’, el evento buscó recaudar recursos para apoyar a las personas damnificadas por el terremoto, por lo que la totalidad de los ingresos obtenidos por la venta de boletería será destinada a las comunidades afectadas.

El mandatario distrital ha estado muy activo a lo largo de la última semana mostrando con orgullo la respuesta de los habitantes de Bogotá ante la tragedia que agobia a miles de colombianos por el terremoto.

A través de sus redes sociales ha enviado videos mostrando la cantidad de elementos que han sido reunidos para las comunidades afectadas desde los centros de acopio.