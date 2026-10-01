Hombre habría muerto en Bogotá tras protagonizar una riña con otros dos sujetos

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en Bogotá, esta vez en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde se registró una riña entre varios hombres que al parecer portaban objetos cortopunzantes.

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De acuerdo con la información conocida hasta hora, uno de los involucrados en la pelea habría fallecido por las heridas causadas durante el encuentro. La Policía Nacional llegó al lugar después de una llamada de emergencia a la línea 123.

Según con el reporte de las autoridades, al momento en que llegaron los uniformados, vieron al hombre tirado en el suelo y a otros dos sujetos.

Los dos presuntos responsables, al notar la presencia de la Policía, salieron huyendo del lugar, dejando al herido en plena vía pública. Posteriormente, los agentes se habrían acercado a verificar la situación.

Tras hacer las verificaciones correspondientes, los uniformados confirmaron que la victima ya no presentaba signos vitales.

Gracias a la reacción de las autoridades, se logró interceptar a los dos hombres que se habían dado a la huida unas cuadras más adelante de donde ocurrió el hecho.

Los involucrados se atacaron con objetos cortopunzantes. Foto: Getty Images

Los uniformados comenzaron con el proceso pertinente para procesar a los dos sospechosos por el presunto delito de homicidio. Serán las autoridades competentes, las que determinen el futuro de estos dos personajes.

Este caso sucede luego de que este miércoles, 30 de septiembre, se registrara un grave hecho de violencia en los alrededores de la calle 100, en el norte de Bogotá. En este lugar, dos hombres habrían intentado atracar a un ciudadano extranjero que se movilizaba por el sector.

Pero la situación daría un giro drástico, después de que personas y unos guardaespaldas que se encontraban ahí, interceptaran a los dos presuntos ladrones y los retuvieran hasta la llegada de las autoridades. Quedo registrado en video cómo una de las personas atacaba a uno de los delincuentes pegándole patadas en la cabeza.

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Las autoridades ya confirmaron que las dos personas que intentaron el hurto ya fueron capturadas y procesadas. Además, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que estos dos sujetos fueron enviados a la cárcel por un juez.

Las autoridades continuarán realizando las intervenciones necesarias para evitar hechos de inseguridad e invitaron a los ciudadanos a reportar cualquier hecho que altere el orden por medio de las líneas oficiales.