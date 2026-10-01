Condenan a seis años de prisión al abogado Arcadio Martínez por intentar borrar pruebas en caso de Silvia Gette

Trece años después de su captura, el abogado Arcadio Martínez fue sentenciado por ofrecerle en 2013 un millonario soborno al exjefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, para que se retractara de los señalamientos en contra de Silvia Gette.

Silvia Gette vuelve a asumir la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe tras orden judicial

Martínez, quien fue capturado en febrero de 2013, justo en el momento en el que le entregaba un sobre de dinero a una emisaria de Don Antonio en un centro comercial de Barranquilla, fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio.

Por los daños causados a la administración de justicia, el Tribunal Superior de Barranquilla le impuso una multa de 1.400 salarios mínimos legales, es decir, casi 2.400 millones de pesos.

A la rectora de la Autónoma del Caribe, Silvia Gette, la capturaron cuando llegó a Paloquemao a rendir indagatoria. Hace un año SEMANA destapó el escándalo de Gette, los paras y el crimen de Fernando Cepeda. Foto: Guillermo Torres

En el fallo de segunda instancia se señala que, pese a lo que concluyó el juzgado 14 de conocimiento, sí existen pruebas suficientes para determinar que el abogado intentó afectar la declaración de un testigo clave en una investigación.

“En este asunto se sabe que el procesado fue absuelto en primera instancia por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, el cual es altamente grave porque fracturo la eficaz y recta impartición de justicia, que a no dudarlo concito en la conciencia colectiva una desazón e impotencia al observar que esta clase de comportamientos ameritan una sanción ejemplar y que no decir como en el caso nuestro, que no solo se observa un comportamiento que engaste en el tipo penal por el cual se le condena”, señaló el Tribunal.

Las grabaciones de la rectora Gette

En el fallo se resalta la grave afectación a la adminitración de justicia, lo que genera un daño a toda la sociedad en general.

“Se podrá percibir que el procesado merece tratamiento penitenciario para que de conformidad con el artículo 4° del Código Penal y en cumplimiento de las funciones de la pena se pueda alinderar con los propósitos que esta función encarna y que no es otra que la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado", añadió.

El abogado Arcadio Martínez fue sentenciado en fallo de segunda instancia. Foto: Colprensa

“No escapa a la Sala, que a pesar de que al procesado Arcadio Tobias Martínez Pumarejo, fue capturado en flagrancia en posesión de alta suma de dinero y ya a buen recaudo en un apartado de la Fiscalía General de la Nación, en los calabozos de la URI ofreció dinero a sus custodios o miembros de la Policía Judicial, para que no le impidieran o que guardaran silencio sobre el sorprendimiento de la ocultación o destrucción de elementos materiales probatorios en el baño de esa entidad estatal, lo que apareja, in situ esto así visto corresponder con fortaleza en nombre de la Judicatura y librar inmediatamente la orden de captura, en contra del procesado como se indicó”, enfatiza la decisión.

Con el soborno se buscaba que alias Don Antionio se retractara de los señalamientos hechos contra Silvia Gette en un proceso por homicidio.