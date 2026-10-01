El anuncio hace una semanas de la llegada de tres modernos drones de Estados Unidos a Colombia, tiene al gobierno revisando si se necesita que la cooperación militar pase o no por el Congreso de la República.
Se trata de la aeronaves remotamente tripulada Reaper-MQ-9A, que Estados Unidos anunció prestará a Colombia para combatir el crimen de alto impacto. D
e acuerdo con el Comandante de la Fuerza Aérea, el alto gobierno revisa si la presencia de estos equipos para su operación debe ir a Congreso o por tratarse de cooperación puede operar bajo el monitoreo de la Fuerza Aérea.
El Gobierno revisa si la llegada de modernos drones de EE. UU. a Colombia tiene que ir al Congreso. El comandante de la Fuerza Aérea, general Juan Jaime Martínez, señaló que se necesitan estos equipos en el país. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/JOQMNVt0mU— Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026