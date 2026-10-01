Judiciales

Gobierno revisa si la llegada de modernos drones de EE.UU. a Colombia tiene que ir al Congreso

El comandante de la Fuerza Aérea, el general Juan Jaime Martínez, señaló que es necesaria la presencia de estos equipos en el país.

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Redacción Semana
1 de octubre de 2026 a las 2:16 p. m.
Varios uniformados del Ejército han sido víctimas fatales por ataques con este tipo de dispositivos.
Varios uniformados del Ejército han sido víctimas fatales por ataques con este tipo de dispositivos. Foto: Getty Images

El anuncio hace una semanas de la llegada de tres modernos drones de Estados Unidos a Colombia, tiene al gobierno revisando si se necesita que la cooperación militar pase o no por el Congreso de la República.

Se trata de la aeronaves remotamente tripulada Reaper-MQ-9A, que Estados Unidos anunció prestará a Colombia para combatir el crimen de alto impacto. D

e acuerdo con el Comandante de la Fuerza Aérea, el alto gobierno revisa si la presencia de estos equipos para su operación debe ir a Congreso o por tratarse de cooperación puede operar bajo el monitoreo de la Fuerza Aérea.