José Gaviria habló sobre Abelardo De La Espriella y aprovechó para tirar vainazo: “Lección para perezosos y mediocres”

Abelardo De La Espriella sigue en el foco nacional e internacional, debido a las labores que ha realizado en medio de la emergencia que se desató por el terremoto del pasado 10 de agosto. El presidente continúa gestionando acciones y recursos para manejar la coyuntura, teniendo en cuenta las necesidades de cada zona del país.

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De igual manera, el mandatario nacional ha estado involucrado en la captura de delincuentes, negociaciones con presidentes de otros países y situaciones que se presentan en varios ámbitos de Colombia.

Con el trabajo que ha realizado en los primeros meses de su Gobierno, De La Espriella ha reafirmado el apoyo de quienes votaron por él. Frente a esto reaccionó José Gaviria, exjurado de Factor X, quien ha sido claro en plataformas digitales sobre su forma de ver el país y el trabajo del actual presidente.

El productor siempre dejó claros su desacuerdo e incomodidad con la administración de Gustavo Petro, lanzándole señalamientos sobre sus decisiones respecto al rumbo del país. Poco a poco plasmó su descontento y se quejó por las gestiones que había con su equipo.

En la actualidad, Gaviria ha demostrado su respaldo al Tigre, mencionando que admira la capacidad que ha tenido para manejar todos los temas que afectan la sociedad colombiana. Según expresó, uno de los factores principales que reconoce es su imponencia con el Estado para hacer cumplir lo que corresponde.

En un trino, el famoso recordó una frase que dijo De La Espriella cuando era candidato, aplaudiendo este detalle como determinante para que hoy en día sea presidente. Allí aprovechó y le tiró un vainazo a la izquierda.

“La mejor frase de Abelardo, el candidato, es la que hoy hace realidad el presidente: ‘Cuando el Estado está decidido, no pierde’. Qué manera de cumplir y qué lección para los perezosos y mediocres…”, escribió en su cuenta de X.