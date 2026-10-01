Abelardo De La Espriella anuncia transformación de uno de los aeropuertos más importantes del país

Este jueves, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, hizo presencia en el aeropuerto Cortissoz de Barranquilla, que sirvió como escenario para varias novedades que anunció el mandatario sobre la misma estructura.

Abelardo De La Espriella notificó a alias Pinocho con fuerte golpe: cayeron dos de sus hombres más cercanos

Uno de los avisos más importantes se trata de la oficialización por parte del gobernante del convenio para empezar la fase de alistamiento y modernización de la terminal aérea, la cual recibe a miles de visitantes cada día.

“El lado tierra del Ernesto Cortissoz, mientras el Gobierno nacional impulsa un plan maestro que modernice y amplíe los aeropuertos del país, conecte a Colombia con el mundo y abra nuevas oportunidades”, se mencionó durante la conferencia.

Por otro lado, De La Espriella resaltó que estas obras se realizan debido a la importancia que tiene la capital del Atlántico en el país, refiriéndose a la necesidad de que la infraestructura responda a las necesidades de hoy en día.