Abelardo De La Espriella anuncia transformación de uno de los aeropuertos más importantes del país

Este jueves, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, hizo presencia en el aeropuerto Cortissoz de Barranquilla, que sirvió como escenario para varias novedades que anunció el mandatario sobre la misma estructura.
Uno de los avisos más importantes se trata de la oficialización por parte del gobernante del convenio para empezar la fase de alistamiento y modernización de la terminal aérea, la cual recibe a miles de visitantes cada día.
“El lado tierra del Ernesto Cortissoz, mientras el Gobierno nacional impulsa un plan maestro que modernice y amplíe los aeropuertos del país, conecte a Colombia con el mundo y abra nuevas oportunidades”, se mencionó durante la conferencia.
¡El Cortissoz despega! ✈️— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026
Oficialicé en Barranquilla el convenio para la fase de alistamiento y modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.
Este es un paso fundamental para responder a las necesidades de la ciudad, fortalecer su conectividad, dinamizar el… pic.twitter.com/jXqX5hNJ1c
Por otro lado, De La Espriella resaltó que estas obras se realizan debido a la importancia que tiene la capital del Atlántico en el país, refiriéndose a la necesidad de que la infraestructura responda a las necesidades de hoy en día.