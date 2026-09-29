Llega a Valledupar el cuerpo del soldado profesional que cayó en combates con disidencias de las Farc en Cauca

A Valledupar, Cesar, llegó el cadáver del soldado profesional José Torres Herrera, quien cayó en combates con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc el domingo.

El cuerpo del militar estuvo durante unas horas desaparecido, hasta que fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por ese grupo armado ilegal el lunes, 28 de septiembre.

Según dio a conocer el Ejército, durante los enfrentamientos con integrantes de la estructura Carlos Patiño, sus tropas fueron atacadas con drones y armas de largo alcance. En medio de la confrontación murió Torres Herrera y, posteriormente, su cuerpo fue retirado del lugar por los ilegales.

Cuerpo del soldado asesinado en el Cauca, Idel José Torres, es entregado por parte de las Farc. Foto: Cuenta de X Última Hora Caracol / API

Julieth Amaya, la esposa del militar, pidió que el cuerpo fuera entregado para darle el último adiós. Según relató la familia, Torres Herrera tenía previsto viajar en diciembre a Valledupar para conocer a su hija recién nacida, de apenas 12 días.

Ante la incertidumbre por su paradero, el mismo Ejército calificó la retención del cadáver como “una bajeza” que no va a tolerar” y pidió la intervención del CICR, la Defensoría del Pueblo y autoridades civiles para facilitar la recuperación y posterior entrega de los restos a la familia.

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Finalmente, el cadáver del militar fue entregado a una comisión humanitaria en el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo, y trasladado a Valledupar, donde arribó este martes.

“Han llegado a Valledupar, Cesar, los despojos mortales de nuestro soldado profesional Idel José Torres Herrera, asesinado durante combates contra integrantes de la estructura Carlos Patiño en la zona rural de El Tambo, Cauca”, manifestó la Primera División del Ejército en sus redes sociales.

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“Hoy regresa a su tierra natal para recibir el digno homenaje de un pueblo que honra su vida, su intachable servicio y su supremo sacrificio por la Patria. Acompañamos con profundo respeto, solidaridad y corazón afligido a sus familiares, amigos y seres queridos en este doloroso momento que enluta a nuestra institución y a toda la Nación”, agregó.