Barranquilla registró un cambio en el comportamiento semanal de los homicidios después del consejo de seguridad realizado el 23 de agosto.

Las autoridades atribuyen la contención a una estrategia que combinó operaciones policiales, investigación, inteligencia, allanamientos e intervenciones en zonas priorizadas.

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Una nueva etapa de seguridad

La seguridad en Barranquilla entró en una nueva etapa después del consejo de seguridad presidencial del 23 de agosto, en el que participaron autoridades nacionales y locales, la Fuerza Pública y la Fiscalía.

El propósito de las medidas adoptadas fue intervenir en la dinámica del homicidio. De igual forma, se buscó fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones frente a las estructuras criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, los resultados comenzaron a reflejarse en las semanas posteriores al encuentro.

Las cifras permiten observar cómo se comportó el homicidio durante las diferentes semanas de 2026. Entre las semanas 1 y 34 del año, Barranquilla registró un mínimo de cinco homicidios en una semana, cifra que se presentó en la semana 6, en febrero.

El registro más alto de ese periodo fue de 20 homicidios en la semana 20, correspondiente a mayo.

Posteriormente, en agosto, se presentó otro registro elevado. En la semana 34 fueron contabilizados 19 homicidios, justo antes del consejo de seguridad del 23 de agosto.

A partir de la semana siguiente comenzó otro comportamiento.

En la semana 35 se registraron ocho homicidios. La cifra bajó nuevamente durante las semanas 36 y 37, con tres casos en cada una.

Para la semana 38 se reportaron nueve homicidios, mientras que en la semana 39 se contabilizaron cinco.

De esta manera, las cinco semanas posteriores al consejo de seguridad cerraron con registros de un solo dígito: 8, 3, 3, 9 y 5 homicidios.

El comportamiento contrasta con varios de los periodos anteriores del año, en los que la ciudad alcanzó cifras semanales de dos dígitos.

Alcalde Alejandro Char. Foto: Foto cortesía Alcandía de Barranquilla

28 homicidios frente a 75 en cinco semanas

El balance de las autoridades toma como referencia las cinco semanas anteriores y las cinco posteriores al consejo de seguridad.

En las cinco semanas anteriores al encuentro se registraron 75 homicidios en Barranquilla. En las cinco semanas posteriores, la cifra fue de 28 casos. Es decir, entre ambos periodos hubo una diferencia de 47 homicidios.

La comparación es la que sustenta el dato de un 64 % de contención de la tendencia del homicidio destacado por el presidente Abelardo De la Espriella en su alocución.

Hay, sin embargo, una precisión importante: ese porcentaje corresponde al indicador de contención divulgado por las autoridades para esos dos periodos.

Esto no significa que los homicidios hayan disminuido un 64 % en todo 2026.

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El cambio en las cifras se produjo después de la adopción de una serie de medidas coordinadas entre la Fuerza Pública y la Fiscalía.

La estrategia incluyó cápsulas operacionales de la Policía, un fortalecimiento de las labores de investigación e inteligencia, allanamientos, intervenciones en sectores priorizados y los llamados blindajes zonales.

Estas acciones buscaban afectar las dinámicas relacionadas con el homicidio mediante una combinación de presencia operativa, investigación criminal y acciones focalizadas en determinados sectores.