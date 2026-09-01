Inesperado intercambio de mensajes entre Abelardo De La Espriella y Alejandro Char llamó la atención en X: “Su decisión”

Los usuarios de las redes sociales no pasaron por alto un intercambio de mensajes que se dio en la plataforma digital X entre el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

El primero en publicar un mensaje fue Char por medio de su cuenta de X: “Señor presidente @ABDELAESPRIELLA, después de ordenar el traslado de estos primeros 24 terroristas, hemos logrado frenar la tendencia de homicidios que venía dejando esta guerra entre bandas en Barranquilla. Hoy registramos la cifra más baja de los últimos siete meses”.

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“Gracias, presidente, por escucharnos y, sobre todo, por actuar. Su decisión de poner en marcha este gran plan ya empieza a mostrar resultados”, anotó el alcalde de Barranquilla.

Posteriormente, el jefe de Estado respondió desde la misma vía: “Aquí estamos, alcalde, reconstruyendo la patria con autoridad, decisión y resultados. Cuando trabajamos unidos, somos más poderosos. Barranquilla cuenta con todo el respaldo del Gobierno nacional para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a sus ciudadanos. No vamos a ceder un solo centímetro ante el crimen”.

Sumado a ello, el mandatario colombiano entregó un balance de las operaciones que ha ordenado para Barranquilla: “Tal cual lo ordené, entre el 22 y el 31 de agosto, nuestra Policía Nacional ejecutó siete operaciones y 22 allanamientos, logrando 39 capturas, entre ellas cuatro cabecillas, y afectando estructuras como Los Costeños, el Clan del Golfo, Los Pepes y Los Porteños. Además, se realizaron 165 incautaciones, entre ellas 10 armas de fuego, una granada, celulares, SIM cards y otros elementos, golpeando sus economías criminales en $ 210 millones”.

“Y hay un resultado que habla por sí solo: la semana pasada Barranquilla registró ocho homicidios, una reducción del 58 % frente a la semana anterior y por debajo del promedio de las últimas siete semanas. La seguridad se recupera con autoridad, inteligencia y presencia permanente en las calles. A los criminales de Barranquilla: vamos por ustedes. No habrá tregua ni territorio seguro para el delito”, concluyó el presidente De La Espriella.

El intercambio de mensajes finalizó con una publicación de Char: “Gracias, presidente @ABDELAESPRIELLA, por su compromiso y firmeza en la lucha contra la criminalidad. ¡No bajaremos la guardia! Desde Barranquilla seguiremos poniendo a disposición de nuestra Fuerza Pública todas las herramientas y recursos necesarios para que, bajo sus instrucciones, continúe enfrentando con contundencia a los bandidos y recuperando la tranquilidad de nuestra gente. ¡Aquí no hay espacio para los delincuentes!”.