Terrorismo en Los Patios: Abelardo De La Espriella cita a consejo de seguridad y anticipa “mano de hierro” contra responsables

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció tras la explosión de un carro bomba en las calles del municipio de Los Patios, en Norte de Santander, que dejó un fallecido y once heridos. Al parecer, la responsable sería la guerrilla del ELN y el blanco era la estación de la Policía Nacional.

El jefe de Estado anunció que viajará en las próximas horas a la ciudad de Cúcuta a realizar un consejo de seguridad para evaluar las condiciones del orden público: “A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un consejo de seguridad con toda la cúpula de la fuerza pública, al que asistiré personalmente”.

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El primer mandatario aseguró que no dejará sola a ninguna región de Colombia: “Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”.

La teoría de Abelardo De La Espriella es que el país no se arrodilla ante el terrorismo y que se adelantarán todas las acciones para encontrar a los responsables: “Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”.

Esa zona de Norte de Santander está en máxima alerta por las eventuales alteraciones del orden público que protagonizarían los integrantes del ELN y de las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá.

De esta acción terrorista quedaron once heridos, dos de gravedad. Y la defensora del Pueblo, Iris Marín, reveló que uno de los afectados fue mutilado por el explosivo, y se trata de un integrante de la Policía Nacional.

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“El derecho humanitario no se hizo para legitimar objetivos, sino para minimizar daños, especialmente cuando estos son indiscriminados y afecta a personas y bienes civiles. Justicia”, comentó Marín en sus redes sociales.

También habló el gobernador de Norte Santander, William Villamizar: “Norte de Santander no se doblega ante la violencia ni el terrorismo. Exigimos que los responsables sean identificados, capturados y llevados ante la justicia. Defenderemos la vida, la seguridad y la tranquilidad de nuestra gente”.