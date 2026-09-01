Solicitan investigar a Isabel Cristina Zuleta por polémicas declaraciones sobre Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro

La concejal de Bogotá, Sandra Forero, le envió un oficio a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe las posibilidades de abrir una investigación disciplinaria a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, por las controvertidas declaraciones que emitió sobre Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.

Ella citó una grabación de Isabel Cristina Zuleta donde se le escuchó referir que Gustavo Petro seguía siendo el presidente de Colombia, y que Abelardo De La Espriella se habría robado las elecciones.

Isabel Zuleta asegura que “Petro sigue siendo el presidente” y regaña a quienes le dicen expresidente. “No lo admito”

Para Forero, estas declaraciones son delicadas por provenir de una congresista y por poner en tela de juicio el resultado de las elecciones, legitimado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“La senadora Isabel Zuleta, como servidora pública de elección popular, está sometida al régimen disciplinario aplicable a los congresistas”, comentó la concejal de Bogotá.