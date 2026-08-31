Piden a la Corte Suprema de Justicia que revise las declaraciones de la senadora Isabel Cristina Zuleta

El activista de derecha Josías Fiesco le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revise las declaraciones que ha hecho la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, que han generado polémica.

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La más reciente fue desconociendo el triunfo de Abelardo De La Espriella en las urnas. Según dijo, no admitía que se le dijera “expresidente” a Gustavo Petro.

“Hemos venido a la Corte Suprema de Justicia a solicitarle que de manera muy puntual le haga seguimiento a las continuas declaraciones de la senadora Isabel Zuleta. Ya la hemos visto promocionando siempre el tarimazo, llevando delincuentes a la opinión pública y ahora desconociendo el Gobierno que los colombianos elegimos en las urnas”, criticó Fiesco.

En las declaraciones a las que hace referencia el activista, Zuleta dijo: “Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente. ¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”.

Además, la senadora es recordada por haber dicho en campañas pasadas que habían logrado quemar a Sergio Fajardo y que iban por Federico Gutiérrez.