Julio César Triana aboga por la emergencia económica decretada por Abelardo De La Espriella

El representante a la Cámara por el departamento del Huila, Julio César Triana, le envió una comunicación al magistrado Juan Carlos Cortés, de la Corte Constitucional, para que tenga en cuenta su postura sobre la emergencia económica decretada por Abelardo De La Espriella, pues ese alto tribunal será el encargado de revisar la decisión.

Como se recordará, De La Espriella acudió a esta medida excepcional para atender los estragos que dejó el terremoto del 10 de agosto en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.

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Para el congresista, la medida cumple con todos los requisitos: “Firma del presidente y ministros; ámbito temporal y territorial; motivación adecuada; convocatoria al Congreso; juicio de realidad, identidad, sobreviniencia, gravedad, inminencia”, entre otros.