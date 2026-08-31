Centro Nacional de Memoria Histórica acompañará esclarecimiento de víctimas de reclutamiento por parte de las Farc-EP

El Centro Nacional de Memoria Histórica comunicó en sus redes sociales que acompañará el proceso de esclarecimiento de las víctimas de reclutamiento forzado por parte de la extinta guerrilla de las Farc-EP.

“Al menos 18.677 niños fueron reclutados por los terroristas de las Farc entre 1996 y 2016. Lo establece la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). No es una cifra, son 18.677 infancias arrebatadas”, dijo la entidad.

A renglón seguido, señaló que no solo promoverá el esclarecimiento, sino también la construcción de memoria de estas víctimas, “muchas de las cuales aún no han sido escuchadas”, agregó el Centro Nacional de Memoria Histórica.