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Centro Nacional de Memoria Histórica acompañará esclarecimiento de víctimas de reclutamiento por parte de las Farc-EP

El anuncio fue realizado en las redes sociales de la entidad.

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Redacción Semana
31 de agosto de 2026 a las 12:16 p. m.
Imagen de referencia del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Imagen de referencia del Centro Nacional de Memoria Histórica. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica.

El Centro Nacional de Memoria Histórica comunicó en sus redes sociales que acompañará el proceso de esclarecimiento de las víctimas de reclutamiento forzado por parte de la extinta guerrilla de las Farc-EP.

“Al menos 18.677 niños fueron reclutados por los terroristas de las Farc entre 1996 y 2016. Lo establece la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). No es una cifra, son 18.677 infancias arrebatadas”, dijo la entidad.

A renglón seguido, señaló que no solo promoverá el esclarecimiento, sino también la construcción de memoria de estas víctimas, “muchas de las cuales aún no han sido escuchadas”, agregó el Centro Nacional de Memoria Histórica.