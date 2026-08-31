Campaña de Álvaro Uribe de rifar 100 caballos para restituir iglesias católicas tras el terremoto da frutos: caballistas han ofrecido 33 ejemplares

No han pasado diez días desde que el expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso, desde Salento, Quindío, que los caballistas del país donaran 100 caballos para que las iglesias afectadas tras el terremoto los rifaran y obtuvieran recursos para sus reparaciones, y la iniciativa ya da frutos.

SEMANA conoció que caballistas y aficionados a los equinos se han comprometido a regalar 33 animales. De ellos, 10 en Antioquia; 1 en Sucre; 2 en Quindío, entre otros.

Además, está la famosa Perlita, una minimula que fue donada en agosto pasado por el médico veterinario Pedro Felipe Mesa Guerra para contribuir a la adecuación de la iglesia de Marsella, Risaralda. El noble gesto fue divulgado por el expresidente Álvaro Uribe a través de sus redes sociales.

Álvaro Uribe caballos. Foto: Suministrada API

Uribe Vélez obsequió en Jardín, Antioquia, uno de sus mejores potros de su hacienda en Rionegro a la iglesia que se vio fuertemente afectada tras el terremoto del 10 de agosto. Uribe estuvo acompañado de varios senadores del Centro Democrático, entre ellos, Julia Correa, Juan Espinal y Hernán Cadavid.

El potro que quedó en manos de la Iglesia Católica en Jardín se llama Barba Roja y es nieto de Cortesano, uno de los mejores ejemplares de Uribe Vélez.

Las iglesias fueron de las estructuras más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Juan Carlos Sierra/API.

El jefe del Centro Democrático tiene claro que el Gobierno tiene emergencias que atender, entre ellas, las 187.000 familias afectadas tras el terremoto, y que resulta complejo financiar las iglesias en Colombia que quedaron en ruinas tras el movimiento telúrico. Por eso, pidió la ayuda de los caballistas del país.

“Con la ayuda de Dios, este país sale adelante. Queremos ayudar. Este partido, Centro Democrático, desde Salento, dice: En Colombia hay muchas iglesias destruidas o muy afectadas. A cualquier gobierno le queda difícil disponer de recursos económicos para los templos. Entonces, nos vamos a proponer ayudar”, anunció.

La Iglesia La Merced requiere apoyo para atender los daños estructurales ocasionados por el terremoto y avanzar en la recuperación de este patrimonio de Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez El País

Pidió el apoyo de los caballistas y fincarios del país para donar los caballos que, posteriormente, serán rifados en las parroquias.

“Tienen que ser buenos, mansitos, bonitos y nuevos para ayudarle a la Iglesia Católica. Haremos una campaña para conseguir 100 caballos, pero que no nos vayan a dar gualengues. Tienen que ser agradables para rifarlos”, recomendó.

Uribe Vélez también donó una costosa silla texana para adecuar la iglesia de Jericó, Antioquia, también afectada por el terremoto.

SEMANA conoció que la montura, elaborada por artesanos, tiene su historia porque se la obsequió Warren Edward Buffett cuando Uribe fue presidente de Colombia.

Estuvo guardada durante más de 20 años y la causa motivó su donación. Uribe llegó al Eje Cafetero con antenas de Starlink, que son terminales de internet satelital de órbita baja creadas por SpaceX. Los alcaldes de las zonas afectadas han insistido en que uno de sus principales problemas son las comunicaciones.

El cardenal de Colombia, Luis José Rueda, envió un mensaje a los empresarios del país y les pidió una mano amiga para atender los templos religiosos destruidos por el sismo.

cardenal de Colombia, Luis José Rueda, y las iglesias destruidas Foto: SEMANA

“Los templos siempre han sido construidos con las empanadas, con la generosidad, poco a poco, en proceso, durante décadas. Así se irá trabajando la reconstrucción”, dijo.

Y añadió: “Confiamos en la divina providencia. Confiamos en el amor y el compromiso de los fieles laicos. Pero hacemos un llamado a los que quieran ayudar a reconstruir los templos, porque hacerlo es reconstruir espiritualmente nuestras comunidades y el tejido humano. Todos los que puedan ayudarnos y, generosamente, estén dispuestos a aportarnos para reconstruirlos, le harían un bien no al párroco. Uno es pasajero. Tampoco al obispo. Es a las familias que viven en esas comunidades y necesitan la gracia de los sacramentos y la palabra de Dios; los templos son irradiación de servicio, solidaridad y fraternidad”.