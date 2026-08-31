Abelardo De La Espriella reveló que verificarán si alias el Tigre, cabecilla de las disidencias, fue dado de baja tras bombardeo

Un nuevo golpe contra la estructura de las denominadas disidencias de las Farc, de la facción terrorista de alias Iván Mordisco, se registró por orden del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con lo que detalló el mandatario en sus redes sociales, se verifica si en el bombardeo que se registró en Guaviare murió alias El Tigre, señalado como cabecilla de las disidencias de las Farc.

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Además, en el operativo, según el jefe de Estado, murieron hasta el momento ocho presuntos integrantes de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

“Nueva operación ofensiva contra las disidencias de alias Iván Mordisco: anoche bombardeamos en Guaviare. Nuestra Fuerza Pública desarrolla la Operación Militar Azarías en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, contra el Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias El Tigre o Pintado”, expresó De La Espriella.

Y agregó: “El balance preliminar es contundente: 8 integrantes de la estructura muertos en desarrollo de operaciones militares, tres capturados y dos personas recuperadas que manifiestan ser menores de edad, cuya identidad está siendo verificada. También fue hallado abundante material de guerra e intendencia”.

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“Alias El Tigre es señalado de dirigir acciones terroristas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, atacar unidades de nuestra Fuerza Pública y promover el reclutamiento criminal de niños, niñas y adolescentes. Además, es requerido mediante circular de Interpol”, agregó en el mensaje el presidente de la Patria Milagro.

También manifestó: “Los combates continúan y nuestras tropas mantienen la presión. Estamos verificando si alias “El Tigre” se encuentra entre los muertos en desarrollo de la operación. Solo lo confirmaremos cuando exista plena identificación”.

“A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva no se detiene. Vamos por sus cabecillas, por sus hombres, por sus armas y por sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse. Por cada ciudadano, policía y soldado que asesinen, la respuesta del Gobierno será contundente y letal”, puntualizó.

Finalmente, en otro mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado defendió los operativos que viene ejecutando la Fuerza Pública.

“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas. Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el derecho humanitario. No descansaré hasta reconstruir los valores de la patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo”, expresó el mandatario.