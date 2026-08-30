El presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación de un bloque de búsqueda contra la corrupción, por lo que dijo que él mismo irá dándole a conocer a los colombianos los avances de esta estrategia para luchar contra ese delito.

Sin embargo, dijo que hacía pública una postura que tiene y que ya la informó a las personas cercanas a su entorno.

“He prohibido que cualquier persona de mi entorno familiar o mis amigos acuda al Gobierno para influir o intermediar en trámite alguno. No lo tolero, no tolero la corrupción y la voy a castigar venga de donde venga”, dijo.

Esta es la “olla podrida” que encontró Abelardo De La Espriella en el Ministerio de la Igualdad

Fue enfático en que cualquier persona del Gobierno que resulte salpicada en un escándalo de corrupción será sacada de inmediato para que las autoridades actúen lo más pronto posible.

El mandatario aseguró que lo ocurrido en los últimos cuatro años no se puede repetir y que por eso será implacable en la lucha contra la corrupción.

“Voy a iniciar una cruzada contra la corrupción y que caiga el que tiene que caer”, finalizó.