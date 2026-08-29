Álvaro Uribe envió mensaje al Congreso de la República en medio de la polémica por su proceso judicial: “Estaré disponible”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció en las últimas horas sobre el proceso judicial que se adelanta en su contra y aseguró que no tiene ningún inconveniente en acudir al Congreso de la República a dar las respectivas explicaciones sobre las investigaciones que se adelantan.

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A través de un mensaje en sus redes sociales, Uribe Vélez fue enfático en asegurar que siempre le ha dado la cara a los colombiano y a todas las instituciones del país, por lo que en esta ocasión no sería diferente.

“Estoy listo para asistir a una audiencia que quieran convocar en el Congreso o algunos congresistas para que examinen mi caso judicial. Siempre he estado dándole la cara a los colombianos y a todas las instituciones”, resaltó.

El exmandatario se refirió a las especulaciones que se vienen registrando en las diferentes redes sociales, por lo que invitó a los congresistas para citen a una audiencia sobre su proceso y pregunten lo que quieren saber.

“Como hay tanta especulación en redes sociales, todos los congresistas que quieran hacer esa audiencia, estaré disponible y preferiría poderlos escuchar, que hicieran todas sus críticas, todo su planteamiento contra mí y que me dieran la posibilidad de responder”, resaltó en un video.

El proceso contra el ex jefe de Estado tomó mayor relevancia en los últimos días, luego de que el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, le envió una solicitud formal a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, frente al proceso.

Allí le pidió, oficialmente, que remita el expediente que lleva el organismo judicial en contra del expresidente Uribe Vélez por la supuesta masacre de El Aro ocurrida en 1997, proceso por el cual fue llamado a indagatoria.

Sin embargo, la fiscal Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadia, mantuvo los casos en su despacho, pese al argumento del congresista Cuenca, al considerar que los hechos investigados podrían estar cobijados por el fuero presidencial.