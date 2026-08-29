La nueva coincidencia entre el petrismo y el uribismo, esta vez en la Comisión de Acusación

Esta semana quedó demostrado que el uribismo y el petrismo coincidieron nuevamente después de la elección del presidente del Senado, Honorio Henríquez, y del contralor general, Jorge Laverde.

El Centro Democrático anuncia un proyecto de ley para “corregir errores” de la reforma pensional de Gustavo Petro y Álvaro Uribe da pistas de su contenido

Cinco representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación apoyaron una proposición para pedirle a la Fiscalía que le remitiera la investigación contra Álvaro Uribe por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997, un salvavidas para el expresidente, llamado a indagatoria el próximo 4 de septiembre. Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra, Jorge Bastidas y Alejandro Toro no tuvieron ningún reparo en apoyar al uribismo en esa solicitud. Al final, el ente acusador rechazó la petición y dejó el asunto en manos de la Corte Constitucional.