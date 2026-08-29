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La nueva coincidencia entre el petrismo y el uribismo, esta vez en la Comisión de Acusación

El uribismo y el petrismo volvieron a coincidir en la Comisión de Acusación de la Cámara.

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Redacción Confidenciales
29 de agosto de 2026 a las 12:14 a. m.
Expresidente Álvaro Uribe.
Expresidente Álvaro Uribe. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta semana quedó demostrado que el uribismo y el petrismo coincidieron nuevamente después de la elección del presidente del Senado, Honorio Henríquez, y del contralor general, Jorge Laverde.

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Cinco representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación apoyaron una proposición para pedirle a la Fiscalía que le remitiera la investigación contra Álvaro Uribe por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997, un salvavidas para el expresidente, llamado a indagatoria el próximo 4 de septiembre. Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra, Jorge Bastidas y Alejandro Toro no tuvieron ningún reparo en apoyar al uribismo en esa solicitud. Al final, el ente acusador rechazó la petición y dejó el asunto en manos de la Corte Constitucional.