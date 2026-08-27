El Centro Democrático anuncia un proyecto de ley para “corregir errores” de la reforma pensional de Gustavo Petro y Álvaro Uribe da pistas de su contenido

Si hay un sector político que no comulga con la reforma pensional de Gustavo Petro es el Centro Democrático. Por eso, luego de que la Corte Constitucional avalara más del 80 por ciento de su articulado, el uribismo anunció una contrarreforma para corregir parte del contenido de la ley que aprobó el Senado y la Cámara.

Andrés Forero, senador. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El anuncio lo hizo el senador Andrés Forero. “Desde el Centro Democrático estamos preparando un proyecto de ley para corregir los problemas creados por la pensional. Petro se ensañó con los cotizantes de menos recursos económicos y limitó su libertad de elección y eso se debe enmendar”, anunció el congresista en sus redes sociales.

Aunque el documento no está terminado, el expresidente Álvaro Uribe aprovechó su red social X para adelantar detalles de la iniciativa.

“Algo simple: Que quede solamente el sistema de fondos; con garantía de pensión mínima y pilar semi-contributivo (BEPs). Se impulsa el programa del adulto mayor. Se respeta Colpensiones a sus actuales afiliados, sin nuevas afiliaciones y sin nuevos trasladados. Así se eliminan los subsidios regresivos”, anticipó el exmandatario.

Uribe ha sido claro en sus posiciones sobre la pensional y el papel que, según él, debe tener la empresa de pensiones del Estado.

“Colpensiones no se necesita, es ineficiencia, derroche y clientelismo. Los fondos privados pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de acuerdo con la ley. Una pequeña cuenta de MinHacienda liquidaría pensiones de invalidez y sobrevivencia”, dijo.

El expresidente Álvaro Uribe. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y es que- a su juicio- una reforma pensional que acaba con el ahorro trae beneficios iniciales y en el mediano plazo crea un déficit insostenible.

“Se necesita una nueva norma para que los fondos privados tengan el manejo del mayor % de los recursos. Conviene un solo régimen y el desmonte de subsidios inequitativos para fortalecer al adulto pobre y a quienes sin ingresos no alcanzan a pensionarse”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, uno de los hombres que más conoce sobre economía y pensiones, lanzó una alerta tras la aprobación de la Corte Constitucional del grueso de la reforma.

El congresista Óscar Darío Pérez. Foto: Cámara de Representantes / Youtube

“Volver a un régimen de prima media pone en riesgo las finanzas del país y el ahorro de las futuras generaciones. Si no protegemos los $550 billones de pesos de los colombianos, más temprano que tarde nos obligarán a subir la edad de jubilación”, afirmó.

“La Corte tomó una decisión absolutamente inconveniente para Colombia. Una reforma pensional que es contraria a la evidencia del mundo, promueve el régimen de prima media o reparto en contra del régimen de ahorro individual. No hay generaciones futuras capaces de financiar semejante costo. Eso significará, más temprano que tarde, otra reforma pensional estructural que, seguramente, tomará en cuenta edad de pensión, años de cotización y tazas de reemplazo. Esto hará inviable las finanzas públicas. Por esta razón, estamos en desacuerdo en que esa ley rija en Colombia”, añadió Pérez.

Y pidió tomar medidas para proteger el ahorro de los colombianos.